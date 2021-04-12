Владимир Панков поставил саундраму с Еленой Яковлевой по роману Сомерсета Моэма «Театр»

В 65-й день рождения «Современника
» на его основной сцене в рамках XXI Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» состоится премьера саундрамы Владимира Панкова
«Театр
». Показы пройдут 14 и 15 апреля, 1, 21 и 31 мая, уточняет пресс-служба театра.
Спектакль «Театр» — одна из главных премьер «Современника» в сезоне 2020/2021. Знаменитый роман Уильяма Сомерсета Моэма
на сцене воплотил известный режиссёр Владимир Панков. Проект призван объединить разные поколения современниковцев — от ведущих мастеров сцены до совсем юных артистов, только ставших частью труппы.
Роман Моэма многослоен, населён десятками разных персонажей: от артистов, чья жизнь начинается лишь в свете софитов, до околотеатральной среды — особого сообщества, в котором переплетены между собой горячие поклонники искусства, дельцы, мечтающие погреться в лучах актёрской славы, люди, лишённые чувств и априори не способные понять театр, но стремящиеся на нём заработать.
В рамках проекта на сцену «Современника» в новой роли впервые более чем за десять лет вернётся Елена Яковлева
. Она воплотит образ Джулии Лэмберт. Её партнёрами по сцене станут Владислав Ветров
, Сергей Юшкевич
, Кирилл Мажаров
, Владимир Суворов
, Виктор Тульчинский
, Елена Миллиоти
и другие актёры. За инсценировку отвечает Светлана Петрийчук
, музыку сочинили Сергей Родюков
и Артём Ким
, художником-сценографом и художником по костюмам выступает Максим Обрезков
, художник по свету — Александр Сиваев
, видеохудожник — Кирилл Плешкевич
, а хореограф — Полина Миронова
.
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