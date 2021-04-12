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Владимир Панков поставил саундраму с Еленой Яковлевой по роману Сомерсета Моэма «Театр»

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Новости театра >>
12 апреля 2021
В 65-й день рождения «Современника» на его основной сцене в рамках XXI Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» состоится премьера саундрамы Владимира Панкова «Театр». Показы пройдут 14 и 15 апреля, 1, 21 и 31 мая, уточняет пресс-служба театра.

Спектакль «Театр» — одна из главных премьер «Современника» в сезоне 2020/2021. Знаменитый роман Уильяма Сомерсета Моэма на сцене воплотил известный режиссёр Владимир Панков. Проект призван объединить разные поколения современниковцев — от ведущих мастеров сцены до совсем юных артистов, только ставших частью труппы.

Владимир Панков поставил саундраму с Еленой Яковлевой по роману Сомерсета Моэма «Театр»
фото: sovremennik.ru

Роман Моэма многослоен, населён десятками разных персонажей: от артистов, чья жизнь начинается лишь в свете софитов, до околотеатральной среды — особого сообщества, в котором переплетены между собой горячие поклонники искусства, дельцы, мечтающие погреться в лучах актёрской славы, люди, лишённые чувств и априори не способные понять театр, но стремящиеся на нём заработать.

В рамках проекта на сцену «Современника» в новой роли впервые более чем за десять лет вернётся Елена Яковлева. Она воплотит образ Джулии Лэмберт. Её партнёрами по сцене станут Владислав Ветров, Сергей Юшкевич, Кирилл Мажаров, Владимир Суворов, Виктор Тульчинский, Елена Миллиоти и другие актёры. За инсценировку отвечает Светлана Петрийчук, музыку сочинили Сергей Родюков и Артём Ким, художником-сценографом и художником по костюмам выступает Максим Обрезков, художник по свету — Александр Сиваев, видеохудожник — Кирилл Плешкевич, а хореограф — Полина Миронова.
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