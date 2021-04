Телеспектакль «Хранители» посмотрело онлайн более двух миллионов зрителей

Легендарный телеспектакль « Хранители » по мотивам первого произведения из трилогииза две недели посмотрели более двух миллионов человек. Согласно пресс-службе Пятого канала, обе части постановки появились на его YouTube-канале 27 и 28 марта. На данный момент у спектакля 2 млн 200 тыс. просмотров.Сегодня, 13 апреля, исполняется 30 лет, как экранизация телеспектакля «Хранители» была показана на Ленинградском телевидении. Версия редкой постановки с участием ленинградских актёров находилась в архивах Пятого канала и была обнаружена в прошлом году. Запись постановки перенесли с киноплёнки в цифровой формат, была проделана огромная работа по восстановлению и улучшению качества изображения.После появления информации об обнаружении уникальной экранизации откликнулись поклонники Толкиена. Желание увидеть считавшийся утерянным спектакль и интерес именно к этому произведению были настолько велики, что руководством Пятого канала было принято решение о публикации «Хранителей» в открытом доступе. 27 марта на ютуб-канале появилась первая часть знаменитой истории, а через день появилась и вторая «Хранители» произвели настоящий фурор среди пользователей интернета и в СМИ. А на официальном портале Пятого канала была создана специальная страница этого проекта . Здесь можно будет ознакомиться с интервью актёров, которые сыграли в спектакле, узнать новые факты о постановке и романе «Властелин колец».вспоминает исполнитель роли Фродо Валерий Дьяченко Особый интерес к постановке проявили зарубежные СМИ. Chicago Tribune, BBC World News, Times, New York Post, The Independent, The Guardian, СNN, The Telegraph, Le Monde и многие другие разместили на своих ресурсах информацию об уникальной находке Пятого канала. Под очарование советской постановки попали и британцы. Автор статьи, размещённой в популярной газете The Guardian отметилспектакля:Историю по книге Толкиена теперь могут увидеть поклонники автора во всём мире. В ближайшее время Пятый канал планирует сделать субтитры на английском языке. Недавно также стало известно, что в апреле на большие экраны возвращается трилогия Джексона.