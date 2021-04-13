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Телеспектакль «Хранители» посмотрело онлайн более двух миллионов зрителей

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13 апреля 2021
Легендарный телеспектакль «Хранители» по мотивам первого произведения из трилогии Толкиена за две недели посмотрели более двух миллионов человек. Согласно пресс-службе Пятого канала, обе части постановки появились на его YouTube-канале 27 и 28 марта. На данный момент у спектакля 2 млн 200 тыс. просмотров.



Сегодня, 13 апреля, исполняется 30 лет, как экранизация телеспектакля «Хранители» была показана на Ленинградском телевидении. Версия редкой постановки с участием ленинградских актёров находилась в архивах Пятого канала и была обнаружена в прошлом году. Запись постановки перенесли с киноплёнки в цифровой формат, была проделана огромная работа по восстановлению и улучшению качества изображения.

После появления информации об обнаружении уникальной экранизации откликнулись поклонники Толкиена. Желание увидеть считавшийся утерянным спектакль и интерес именно к этому произведению были настолько велики, что руководством Пятого канала было принято решение о публикации «Хранителей» в открытом доступе. 27 марта на ютуб-канале появилась первая часть знаменитой истории, а через день появилась и вторая.



«Хранители» произвели настоящий фурор среди пользователей интернета и в СМИ. А на официальном портале Пятого канала была создана специальная страница этого проекта. Здесь можно будет ознакомиться с интервью актёров, которые сыграли в спектакле, узнать новые факты о постановке и романе «Властелин колец».

«Ну конечно это событие. Потому что в те годы, в 1991 году, это ещё всё только начиналось. Вообще впервые Толкиен появился у нас в России в Петербурге. Именно Ленинградское телевидение, спасибо ему огромное, всегда было прорывным. Сейчас исчез жанр телеспектакля, что очень жаль. А тогда вдруг появилось вот это произведение Толкиена, и Наталья Серебрякова пригласила артистов, которые очень часто снимались в программе "Сказка за сказкой"», — вспоминает исполнитель роли Фродо Валерий Дьяченко.

Телеспектакль «Хранители» посмотрело онлайн более двух миллионов зрителей
фото: youtube.com

Особый интерес к постановке проявили зарубежные СМИ. Chicago Tribune, BBC World News, Times, New York Post, The Independent, The Guardian, СNN, The Telegraph, Le Monde и многие другие разместили на своих ресурсах информацию об уникальной находке Пятого канала. Под очарование советской постановки попали и британцы. Автор статьи, размещённой в популярной газете The Guardian отметил «чистую силу духа» спектакля: «Как только вам удаётся настроиться на странную частоту постановки "Хранители", она быстро становится очень очаровательной и довольно красивой. Фильмы Питера Джексона "Властелин колец" могут доставить больше зрелищности, но здесь есть ощущение атмосферы, с которой он никогда не мог сравниться».

Историю по книге Толкиена теперь могут увидеть поклонники автора во всём мире. В ближайшее время Пятый канал планирует сделать субтитры на английском языке. Недавно также стало известно, что в апреле на большие экраны возвращается трилогия Джексона.
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