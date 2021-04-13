Телеспектакль «Хранители» посмотрело онлайн более двух миллионов зрителей

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Владимир Панков поставил саундраму с Еленой Яковлевой по роману Сомерсета Моэма «Театр»

6 апреля

Спектакли Газарова, Серебренникова и Чернякова отметили на премии «Гвоздь сезона»

Главную награду в этом году не присудили никому.