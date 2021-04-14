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Мирослава Карпович окажется «На стриме»

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Новости театра >>
14 апреля 2021
23 апреля МХАТ им. Горького представит премьеру по пьесе Александра Звягинцева «На стриме» в постановке Дмитрия Бикбаева. Главную роль исполняет Мирослава Карпович, сообщает пресс-служба театра.

Мирослава Карпович окажется «На стриме»
фото: Пресс-служба МХАТ им. М. Горького

Драма «На стриме» затрагивает тему непростых отношений между современными детьми и родителями. По сюжету студентка Вера попала в зависимость от социальных сетей, из-за чего у нее возникает конфликт с родителями. В центре истории — семья из города N, которой выпало непростое испытание. Это испытание в свою очередь приводит к внутреннему конфликту: нетерпимость делает некогда близких людей непримиримыми врагами.

Создатели спектакля внедрят на театральной сцене принцип иммерсивной онлайн-трансляции, которая станет виртуальным путешествием с возможностью самостоятельно сменить героя в прямом эфире. Так, посмотреть спектакль онлайн-зрителям можно будет в режиме 360 градусов, воспользовавшись VR-очками и специальными приложениями для гаджетов.

«Сценография позволяет нам размещать камеры в разных точках пространства таким образом, чтобы любой зритель прямого эфира мог переключаться и наблюдать происходящее с ракурсов разных героев, самостоятельно выбирать точку зрения. Также мы оставляем возможность для онлайн-аудитории попасть за сцену, так как все камеры будут транслировать происходящее от начала спектакля и до его конца. Я уверен, что искусство может объединить поколения и решить многие проблемы. Мы привлекаем к проекту агентов мнений для современной молодежи — тиктокеров, блогеров — чтобы услышать их точку зрения на проблему коммуникаций с собственными родителями и обществом», — рассказал режиссер Дмитрий Бикбаев.

Мирослава Карпович окажется «На стриме»
фото: Пресс-служба МХАТ им. М. Горького

Постановка рассчитана в первую очередь на молодежную аудиторию: в ней используются понятные новому поколению образы clip culture, новейшие информационные технологии, хромакей и декорации в стиле тик-ток и инстаграм-локаций.

По словам художника-постановщика Хетага Цаболова, «лейтмотив костюмов героев – это сопротивление старых понятий и новых веяний. В образах и сценографии использованы две фактуры и два цвета – это старый винтажный гардероб коричневого цвета и серебро, отсылающее к свежему направлению в моде. На подсознательном, эмоциональном уровне зритель «считает» противостояние old fashion и современных течений».

Помимо Карпович в спектакле заняты Екатерина Рокотова, Илья Беляев, а также актеры театра МХАТ им. Горького Ирина Линдт, заслуженный артист России Максим Дахненко, Кирилл Ананьев, Станислав Курач и Николай Коротаев.
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Кирилл АнаньевИлья БеляевДмитрий БикбаевМаксим ДахненкоАлександр ЗвягинцевМирослава КарповичНиколай КоротаевСтанислав КурачИрина ЛиндтЕкатерина Рокотова
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Деконструкция «Вне/себя»

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