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Не стало актера и телеведущего Олега Марусева

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14 апреля 2021
Заслуженный артист России и телеведущий Олег Марусев скончался в возрасте 76 лет. Об этом его коллега Станислав Садальский сообщил в Instagram.

Не стало актера и телеведущего Олега Марусева
фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Олег Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Он окончил театральное училище в Днепропетровске, Киевский институт театра и кино и режиссерский факультет ГИТИСа.

Телевидению артист посвятил 35 лет: работал автором, продюсером программ и вел передачи «Старая квартира», «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «Щедрое лото» и другие. Кроме того, преподавал в Высшей школе кино и телевидения «Останкино». После ухода с ТВ служил в московском «Театре Луны». За время своей карьеры снялся в киноленте «Возвращение чувств» и сериалах «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого», «Гибель Империи», «На одном дыхании», «Победители».

В 1993 году Марусеву присвоили звание заслуженного артиста РФ. Также он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Орденом Дружбы.
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