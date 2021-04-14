Не стало актера и телеведущего Олега Марусева

Заслуженный артист России и телеведущий Олег Марусев
скончался в возрасте 76 лет. Об этом его коллега Станислав Садальский сообщил
в Instagram.
фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Олег Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Он окончил театральное училище в Днепропетровске, Киевский институт театра и кино и режиссерский факультет ГИТИСа.
Телевидению артист посвятил 35 лет: работал автором, продюсером программ и вел передачи «Старая квартира», «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «Щедрое лото» и другие. Кроме того, преподавал в Высшей школе кино и телевидения «Останкино». После ухода с ТВ служил в московском «Театре Луны
». За время своей карьеры снялся в киноленте «Возвращение чувств
» и сериалах «Графиня де Монсоро
», «Марш Турецкого
», «Гибель Империи
», «На одном дыхании
», «Победители
».
В 1993 году Марусеву присвоили звание заслуженного артиста РФ. Также он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Орденом Дружбы.
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