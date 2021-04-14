Не стало актера и телеведущего Олега Марусева

анонс

23 апреля МХАТ им. Горького представит премьерный спектакль, доступный для иммерсивного онлайн-просмотра.

13 апреля

Телеспектакль «Хранители» посмотрело онлайн более двух миллионов зрителей

Знаменитую постановку первого произведения из трилогии Толкиена опубликовал в открытом доступе Пятый канал.