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Алексея Франдетти расскажет про историю мюзикла

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15 апреля 2021
В полночь с 17 на 18 апреля на телеканале «Продвижение» состоится премьера авторской программы Алексея Франдетти «Нелёгкий лёгкий жанр», сообщает пресс-служба канала.

Цикл программ, подготовленный телеканалом «Продвижение» совместно с проектом Musical Universe при поддержке TV BRICS, посвящён истории возникновения мюзикла в США и развитию индустрии жанра в России. Франдетти приглашает зрителей в ведущие музыкальные драматические театры, в которых с большим успехом идут мировые и отечественные постановки.

Алексея Франдетти расскажет про историю мюзикла
фото: пресс-служба телеканала «Продвижение»

В первой программе цикла известный театральный режиссёр расскажет, как и из чего рождается мюзикл на примере музыкальных постановок Театра на Таганке «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-Стрит» и «Последние пять лет». Для зрителей арии из спектаклей исполнят Лариса Долина и актёр театра и кино Пётр Лёвкин. Специальный гость программы – директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

В последующих выпусках проекта вместе с ведущим зрители побывают на прославленных сценах Свердловского театра музкомедии, Московского театра оперетты, посетят Новосибирский театр «Глобус», Пермский академический Театр-Театр и другие. После телевизионной премьеры авторский проект «Нелёгкий лёгкий жанр» будет доступен на YouTube-канале Musical Universe.
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