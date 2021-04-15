Алексея Франдетти расскажет про историю мюзикла

В полночь с 17 на 18 апреля на телеканале «Продвижение» состоится премьера авторской программы Алексея Франдетти «Нелёгкий лёгкий жанр», сообщает пресс-служба канала.
Цикл программ, подготовленный телеканалом «Продвижение» совместно с проектом Musical Universe при поддержке TV BRICS, посвящён истории возникновения мюзикла в США и развитию индустрии жанра в России. Франдетти приглашает зрителей в ведущие музыкальные драматические театры, в которых с большим успехом идут мировые и отечественные постановки.
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