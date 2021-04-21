В России появится президентский фонд культурных инициатив

анонс

На телеканале «Продвижение» состоится премьера авторской программы известного театрального режиссёра «Нелёгкий лёгкий жанр».

Алексей Франдетти расскажет про историю мюзикла

Он скончался в возрасте 76 лет.

Не стало актера и телеведущего Олега Марусева

23 апреля МХАТ им. Горького представит премьерный спектакль, доступный для иммерсивного онлайн-просмотра.

13 апреля

Телеспектакль «Хранители» посмотрело онлайн более двух миллионов зрителей

Знаменитую постановку первого произведения из трилогии Толкиена опубликовал в открытом доступе Пятый канал.