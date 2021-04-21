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В России появится президентский фонд культурных инициатив

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21 апреля 2021
В России появится президентский фонд культурных инициатив. Об этом объявил президент Владимир Путин в рамках оглашения 17-го послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале «Манеж», уточняет «Коммерсантъ».

В России появится президентский фонд культурных инициатив
фото: ugra-news.ru

«Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества создадим президентский фонд культурных инициатив. Уже в этом году за счёт его грантов на конкурсной основе профинансируем более полутора тысяч креативных команд», — цитирует издание президента.

Кроме того, Путин предложил поддержать дома культуры и музеи в сёлах и малых городах. На их обновление будет направлено 24 млрд рублей.
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