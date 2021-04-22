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Алексей Рыбников создал оперу-драму про Андрея Болконского

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Новости театра >>
22 апреля 2021
На сцене театра Et Cetera 18 и 19 мая состоится премьера оперы-драмы Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский». Согласно пресс-службе спектакля, основой для новой работы автора «Звезды и смерти Хоакина Мурьеты» и «Юноны и Авось» послужил роман Льва Толстого «Война и мир».


Сюжет современной оперы выстроен вокруг судьбы Болконского — с момента его появления в салоне Анны Шерер до последних минут жизни после смертельного ранения в битве под Бородино. Трагедия жизни героя укладывается в два классических акта, но раскрыта полностью, ведь в либретто Рыбников миксует текст Толстого с мемуарами Наполеона и манифестом императора Александра I.

«Идею спектакля по роману Толстого мне подсказала одна поэтесса. Это было лет 18 назад. Когда началась пандемия и меня заперли на даче, за два месяца я придумал произведение в двух актах с почти детективным сюжетом», — рассказал Алексей Львович.


На сцене главного героя окружают полсотни других персонажей, которые говорят и поют на двух языках — французском и русском. Некоторые сцены представляют собой большие хореографические композиции. А в салоне Анны Шерер можно будет услышать рэп. В опере-драме также нашлось место рок-вокалу, бельканто и мелодекламации.

Все композиции исполняются вживую в сопровождении оркестра. Среди исполнителей ролей — оперные певцы, поющие актёры драмы, участники шоу «Голос», а также актёры театра Алексея Рыбникова и театра «Новый балет».
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Алексей Рыбников создал оперу-драму про Андрея Болконского фотографии
Алексей Рыбников создал оперу-драму про Андрея Болконского фотографии
Алексей Рыбников создал оперу-драму про Андрея Болконского фотографии
Алексей Рыбников создал оперу-драму про Андрея Болконского фотографии
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