Алексей Рыбников создал оперу-драму про Андрея Болконского

анонс

О его создании объявил президент Владимир Путин.

В России появится президентский фонд культурных инициатив

На телеканале «Продвижение» состоится премьера авторской программы известного театрального режиссёра «Нелёгкий лёгкий жанр».

Алексей Франдетти расскажет про историю мюзикла

14 апреля

Не стало актера и телеведущего Олега Марусева

Он скончался в возрасте 76 лет.