Алексей Рыбников создал оперу-драму про Андрея Болконского

На сцене театра Et Cetera
18 и 19 мая состоится премьера оперы-драмы Алексея Рыбникова
«Le prince André. Князь Андрей Болконский
». Согласно пресс-службе спектакля, основой для новой работы автора «Звезды и смерти Хоакина Мурьеты
» и «Юноны и Авось
» послужил роман Льва Толстого
«Война и мир
».
Сюжет современной оперы выстроен вокруг судьбы Болконского — с момента его появления в салоне Анны Шерер до последних минут жизни после смертельного ранения в битве под Бородино. Трагедия жизни героя укладывается в два классических акта, но раскрыта полностью, ведь в либретто Рыбников миксует текст Толстого с мемуарами Наполеона
и манифестом императора Александра I
.
«Идею спектакля по роману Толстого мне подсказала одна поэтесса. Это было лет 18 назад. Когда началась пандемия и меня заперли на даче, за два месяца я придумал произведение в двух актах с почти детективным сюжетом», —
рассказал Алексей Львович.
На сцене главного героя окружают полсотни других персонажей, которые говорят и поют на двух языках — французском и русском. Некоторые сцены представляют собой большие хореографические композиции. А в салоне Анны Шерер можно будет услышать рэп. В опере-драме также нашлось место рок-вокалу, бельканто и мелодекламации.
Все композиции исполняются вживую в сопровождении оркестра. Среди исполнителей ролей — оперные певцы, поющие актёры драмы, участники шоу «Голос», а также актёры театра Алексея Рыбникова
и театра «Новый балет
».
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