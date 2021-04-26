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Татьяна Доронина вернулась к руководству МХАТом имени Горького

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Новости театра >>
26 апреля 2021
Татьяна Доронина при содействии Министерства культуры РФ вернётся к руководству МХАТа имени Горького. По данным РБК, ссылающегося на свои источники в ведомстве, актрисе поможет в управлении театром заведующий труппой Олег Михайлов, временно исполняющий обязанности директора.

Согласно изменениям в уставе, за руководство театром теперь будут отвечать директор и президент, чей пост Доронина занимает с 2018 года. Такие шаги были предприняты из-за нарушений, выявленных в ходе проверки. Уточняется, что «в целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций» теперь худрука театра будет принимать на работу директор по согласованию с Минкультом.

Татьяна Доронина
фото: rbc.ru

Ранее устав позволял руководить деятельностью театра только художественному руководителю — директору, заключавшему трудовой договор с Минкультуры. Участие президента МХАТа в руководстве не предусматривалось.

Пост художественного руководителя МХАТа имени Горького с декабря 2018-го занимал Эдуард Бояков. Его заместителем по творческой работе был назначен актёр Сергей Пускепалис, а пост заместителя худрука по литературной части занял писатель Захар Прилепин. В качестве заместителей также выступали Мария Кубланова и Анжела Тушинская. На данный момент пока неизвестно, кто из них остался в команде театра.
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Эдуард БояковТатьяна ДоронинаЗахар ПрилепинСергей Пускепалис
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МХАТ им.Горького

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