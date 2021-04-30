Большой театр стал главным героем документального фильма

О жизни современного Большого театра снимают международный полнометражный документальный фильм. Работа над ним стартовала в сентябре 2020-го и продлится в течение целого года в стенах театра. Ещё на этапе сценария лента вызвала интерес у зарубежных телеканалов, и уже к началу съёмок права на её показ приобрёл немецко-французский канал Arte. Об этом сообщает пресс-служба компании Star Media, которая отвечает за производство совместно с Первым каналом и онлайн-кинотеатром KION в копродукции с ведущей немецкой кинокомпанией в области документалистики Kinescope Film.
фото: пресс-служба Большого театра
В течение полного театрального сезона съёмочная группа фильма во главе с режиссёром Анастасией Поповой будет наблюдать, как протекает жизнь Большого. Это съёмка «подсматривающей» камерой, наблюдение за рабочими моментами – максимально деликатное, чтобы не разрушить хрупкую магию творческого процесса. Перед глазами зрителей возникнут классы, репетиции, прогоны, прослушивания; победы и неудачи, надежды и разочарования, трудный путь к «партии мечты» и кропотливая работа над сложным образом.
По словам продюсера картины Николая Сергеева, «внутренний мир Большого театра, особенно творческий процесс рождения спектакля, редко доступен для посторонних глаз и тем более для камер. Поэтому уникальность нашего фильма заключается в том, что мы попадаем туда, куда попасть практически невозможно. Мы становимся частью огромного коллектива Большого и можем проследить за его работой в течение полного театрального сезона. Истории наших героев будут развиваться на фоне исключительных событий, происходящих сегодня в мире. До этого года никогда в своей истории театр не останавливал работу, никогда артисты Большого не выступали перед фактически пустым залом. Но пандемия внесла свои коррективы. Теперь задача театра – справиться с внешними вызовами. И мы увидим первыми, как он преодолевает эти трудности».
фото: пресс-служба Большого театра
Лейтмотивом сюжета станет движение к сцене Большого: движение артиста, замысла, декораций. Это и работа над сольной партией, и ввод в спектакль, и создание новой постановки, и подготовка к премьере. Фильм покажет не только артистов, но и тех, кто традиционно скрыт от зрителей – работников сцены, музыкантов, руководство и других людей театра – тех, без кого невозможно чудо, которое ежедневно создаётся на сцене Большого. В коллективе ГАБТ трудятся свыше трёх тысяч специалистов. Каждый из них занимается своей работой, но всех объединяет одно – безоговорочная любовь к Большому театру.
«Этот проект задуман не как просветительский или публицистический, а как мировоззренческий. Мы попытаемся осмыслить Большой не только как гигантский, сложноустроенный организм, но как явление нашей жизни. И потому наш фильм – о любви. Именно любовь, как нам кажется, и является движущей силой всего, что происходит в Большом. Любовь к музыке и танцу, классике и модерну, любовь зрителей к театру и театра – к своим зрителям, любовь к своему делу, к сцене Большого, которая помнит великих и принимает далеко не каждого. Эта сцена грандиозна и в прямом, и в переносном смысле. Выйти на неё невероятно сложно, но ещё сложнее – ей соответствовать», — говорит креативный продюсер Евгения Беспалая.
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