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Театр Бориса Драгилева представляет премьеру спектакля «Шурган»

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Новости театра >>
4 апреля 2021
Театр Бориса Драгилева «Автор на сцене» представляет премьеру спектакля «Шурган». Показ состоится 18 апреля в 19:00 в Доме Высоцкого на Таганке, сообщают организаторы.

Театр Бориса Драгилева представляет премьеру спектакля «Шурган»
фото: Пресс-служба Театра Бориса Драгилева

«Шурган» — постановка не о прошлом или будущем, а, скорее, о вечном в сегодняшнем и наоборот. В провинциальном городке умирает Верка – рядовое событие, но вдруг начинает расти курс биткоина, а из толщи веков проступает лик Чингисхана. И поднимается шурган, ветер, от которого нет спасения.

При этом артист помещен в пространство проекций, исполняющих самые разные функции. Это и актерские видеовставки, и атмосферные куски, и работа с зонами магического реализма.

Все роли исполняет автор песен, музыки и стихов – Борис Драгилев. Спектакль поставил режиссер из «Ленкома» Сергей Дьячковский, а в качестве художника-постановщика выступила Юлия Михеева.
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