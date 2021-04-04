Театр Бориса Драгилева представляет премьеру спектакля «Шурган»

Театр Бориса Драгилева «Автор на сцене» представляет премьеру спектакля «Шурган». Показ состоится 18 апреля в 19:00 в Доме Высоцкого на Таганке, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба Театра Бориса Драгилева
«Шурган» — постановка не о прошлом или будущем, а, скорее, о вечном в сегодняшнем и наоборот. В провинциальном городке умирает Верка – рядовое событие, но вдруг начинает расти курс биткоина, а из толщи веков проступает лик Чингисхана. И поднимается шурган, ветер, от которого нет спасения.
При этом артист помещен в пространство проекций, исполняющих самые разные функции. Это и актерские видеовставки, и атмосферные куски, и работа с зонами магического реализма.
Все роли исполняет автор песен, музыки и стихов – Борис Драгилев. Спектакль поставил режиссер из «Ленкома» Сергей Дьячковский, а в качестве художника-постановщика выступила Юлия Михеева.
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