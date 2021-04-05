Алексей Франдетти адаптирует Instagram-мюзикл «Мой длинноногий деда» для «Приюта комедианта»

Алексей Франдетти поставит в Санкт-Петербургском театре «Приют комедианта» мюзикл Пола Гордона «Дорогой мистер Смит», созданный по повести Джин Вебстер «Длинноногий папочка». Автором пьесы является либреттист Джон Кейрд, знаменитый режиссёр Бродвея и Вест-Энда, работавший над «Отверженными», «Детьми Эдема» и «Кандидом». Мюзикл впервые появится на российской сцене 4, 5 и 6 июня в 19:00 в театре на Садовой.
фото: пресс-служба театра «Приют комедианта»
Главные роли в постановке сыграют Иван Ожогин и Юлия Дякина. Впервые на сцене театра на Садовой будет идти спектакль только с живым звуком. Над сценографией работает народный художник России Вячеслав Окунев, за сложнейшую световую партитуру отвечает многократный лауреат «Золотой маски» Глеб Фильштинский.
«Самое интересное в моей героине — это её развитие. За время спектакля проходит четыре года: Джуди из колючего и прямолинейного подростка превращается в серьёзную молодую женщину с собственным мнением, очень жёстким отстаиванием границ и твёрдым знанием, чего она хочет. Показать этот изменение помогает музыка: в начале — более резкие интонации, быстрый темп, колкие фразы, которые потом превращаются в более мелодичное пение. Взрослая Джуди не просто бросается фразами, а чётко и грамотно формулирует свои мысли. Хотя мы выросли в разных жизненных обстоятельствах, у нас много общего. Её прогресс за время действия делает историю настоящей. То, какие книги Джуди читает, чем интересуется, как отстаивает собственные границы — всё это относится к реальному миру и к тому, как каждому из нас стоит двигаться к своим желаниям и реализовывать свои возможности», — рассказала о своей героине Юлия Дякина.
фото: Юлия Дякина
В центре сюжета новой постановки — история юной Джуди Эббот, детство которой прошло в сиротском приюте. Одно-единственное событие переворачивает всю ее жизнь: девушка получает стипендию на обучение в престижном колледже от анонимного благотворителя. По условиям соглашения Джуди должна писать тайному покровителю подробные письма о том, что с ней происходит, но ни на одно из них он не ответит. И Джуди пишет, ведь в её новой жизни столько неизведанного и захватывающего. Однако желание узнать, кто скрывается по ту сторону переписки, с каждым днём становится всё сильнее.
«Это очень мудрая история, как сказка о Золушке. Многие, достигая высот в карьере, не задумываются о помощи другим людям. Далеко не все звёзды и бизнесмены становятся меценатами и поддерживают тех, кому меньше повезло в жизни. А эта история учит нас быть более добрыми и открытыми: если мы чего-то достигаем, мы должны поддерживать тех, кто не может себе позволить многого. Я рад, что, работая над театральной постановкой, мы можем глубоко проанализировать этот материал. Почти каждая сцена вызывает у меня прилив эмоций, сочувствия и умиления от того, как складываются отношения между героями», — поделился своими впечатлениями Иван Ожогин.
Во время карантина Франдетти выпустил первый в России инстаграм-мюзикл «Мой длинноногий деда», основанный на том же музыкальном материале. Проект получил награду «Звезда театрала» и даже попал в лонг-лист премии «Золотая маска». Как рассказывает режиссёр, сценическое решение спектакля в «Приюте комедианта» будет кардинально отличаться от онлайн-проекта. Поэтому спектаклю выбрали новое название: за него проголосовали сами зрители театра в социальных сетях.
«Инста-мюзикл и постановка в "Приюте комедианта" — это две совершенно разные работы, — считает Алексей Франдетти. — В театре зрители услышат дополненный материал: в спектакле мы можем себе позволить то, что затягивало бы инстаграм-версию. Появятся несколько очень важных и красивых музыкальных номеров. Мы вернулись к оригинальному времени действия — началу 20 века. В связи с этим внесли изменения в текст и картинку. Зрители увидят на сцене несколько городов, четыре года из жизни героев, красивые костюмы Вячеслава Окунева (думаю, артисты будут не успевать переодеваться), ещё мы волшебным образом сохранили видеографику, которая стала узнаваемой благодаря инстаграму. Все мы будем наблюдать, как романтический историзм дополняют современные технологии».
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