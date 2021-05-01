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Театр кукол Образцова готовит спектакль по сказке Джанни Родари «Чиполлино»

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Новости театра >>
1 мая 2021
В честь 70-летия сказочной повести «Чиполлино» 12, 13, 14, 20 и 21 мая в рамках XXI Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» состоится премьера спектакля по мотивам доброй сказки в Детском Государственном академическом Центральном театре кукол им. С.В. Образцова.

Согласно пресс-службе театра, сохранившие в душе детскость, Джанни Родари и Сергей Образцов были очень похожи друг на друга верой в добро и желанием защитить ребенка от всех невзгод. Побывав в театре в 1962 году, Родари оставил в книге отзывов автограф, который звучит так: «В знак уважения от писателя артистам этого театра, в котором обитают настоящие сказки».

Театр кукол Образцова готовит спектакль по сказке Джанни Родари «Чиполлино»
фото: puppet.ru

В детской литературе Джанни Родари можно сравнить со Стивеном Спилбергом – глядя на любой предмет, его талант позволял придумать про него любые красочные истории и сюжеты. Его мир невероятно яркий и живой, а сказка «Приключения Чиполлино» будто создана для того, чтобы её рассказали куклы театра. Мальчик-луковка, Вишенка, Редиска, кум Тыква, Сеньор Помидор, Принц Лимон и другие – настоящая фруктово-овощная компания! Чиполлино – один из самых весёлых и бесстрашных героев. Он готов прийти на помощь любому, сражаться за справедливость и его не страшат никакие преграды. Вместе со своими верными друзьями он одержит победу над коварным синьором Помидором, вредными Лимончиками и освободит папу Чиполлоне. В спектакле можно будет увидеть более 60 разнообразных кукол – и перчаточные, и знаменитые образцовские тростевые, которых придумала художница Александра Павлова, ученица главного художника ГАЦТК Сергея Алимова.

«Когда мне было лет пять, моя мама Наталья Сергеевна Образцова, заслуженная артистка Театра Образцова, взяла меня с собой в театр, потому что в Москву приехал известный итальянский писатель Джанни Родари. Мама дала мне в руки мою любимую книжку "Приключения Чиполлино". Я пришла в театр и Джанни Родари подписал мне её лично: "Кате Образцовой – миллион поцелуев!". Спектакль «Чиполлино», который мы представляем, – это дань уважения прекрасному сказочнику. Пришло время "отдать миллион" и теперь восхищенные поцелуи возвращаются к Джанни Родари кукольным спектаклем», — говорит Екатерина Михайловна Образцова.
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