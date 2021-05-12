Михаил Дурненков и Виктор Рыжаков в честь юбилея «Современника» создали спектакль «Вечно живые. История в лицах»

На основной сцене «Современника» 15 мая состоится показ документального проекта Михаила Дурненкова и Виктора Рыжакова «Вечно живые. История в лицах», посвящённого рождению театра. Гости вечера смогут первыми побывать на камерной экспозиции в зрительском фойе, посвящённой первым спектаклям театра и его семерым основателям. Об этом сообщает пресс-служба «Современника», которому в этом году исполнилось 65 лет.
Спектакль продолжает традицию документальных проектов, посвящённых знаковым датам в истории русского театра, начатую МХТ имени Чехова. Так, к 150-летию СтаниславскогоКириллом Серебренниковым был поставлен спектакль «Вне системы», а к 150-летию Горького Виктор Рыжаков осуществил постановку «Солнце всходит».
В основе проекта уникальные архивные материалы: стенограммы заседаний худсовета «Современника», воспоминания артистов, тексты людей, бывших свидетелями и непосредственными участниками становления театра. Отправная точка художественного поиска и одновременно вдохновение для спектакля — легендарная постановка «Вечно живые» Олега Ефремова.
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