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Деконструкция «Человек за солнцем»
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Михаил Дурненков и Виктор Рыжаков в честь юбилея «Современника» создали спектакль «Вечно живые. История в лицах»

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Новости театра >>
12 мая 2021
На основной сцене «Современника» 15 мая состоится показ документального проекта Михаила Дурненкова и Виктора Рыжакова «Вечно живые. История в лицах», посвящённого рождению театра. Гости вечера смогут первыми побывать на камерной экспозиции в зрительском фойе, посвящённой первым спектаклям театра и его семерым основателям. Об этом сообщает пресс-служба «Современника», которому в этом году исполнилось 65 лет.

Спектакль будет сыгран единожды и соберёт на сцене практически всю труппу. В работе использованы документы из архива театра и личные воспоминания артистов, стоявших у истоков «Современника». В постановке заняты Алёна Бабенко, Никита Ефремов, Александр Хованский, Светлана Иванова, Клавдия Коршунова, Илья Лыков, Виктория Романенко, Иван Стебунов, Рашид Незаметдинов, Елена Плаксина, Максим Разуваев, Шамиль Хаматов и другие. Приглашённые артисты — Игорь Золотовицкий и Павел Табаков.

Михаил Дурненков и Виктор Рыжаков в честь юбилея «Современника» создали спектакль «Вечно живые. История в лицах»
фото: пресс-служба театра «Современник»

Спектакль продолжает традицию документальных проектов, посвящённых знаковым датам в истории русского театра, начатую МХТ имени Чехова. Так, к 150-летию Станиславского Кириллом Серебренниковым был поставлен спектакль «Вне системы», а к 150-летию Горького Виктор Рыжаков осуществил постановку «Солнце всходит».

В основе проекта уникальные архивные материалы: стенограммы заседаний худсовета «Современника», воспоминания артистов, тексты людей, бывших свидетелями и непосредственными участниками становления театра. Отправная точка художественного поиска и одновременно вдохновение для спектакля — легендарная постановка «Вечно живые» Олега Ефремова.
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театры
"Современник"МХТ им. А.Чехова

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Михаил Дурненков и Виктор Рыжаков в честь юбилея «Современника» создали спектакль «Вечно живые. История в лицах» фотографии
Михаил Дурненков и Виктор Рыжаков в честь юбилея «Современника» создали спектакль «Вечно живые. История в лицах» фотографии
Михаил Дурненков и Виктор Рыжаков в честь юбилея «Современника» создали спектакль «Вечно живые. История в лицах» фотографии
Михаил Дурненков и Виктор Рыжаков в честь юбилея «Современника» создали спектакль «Вечно живые. История в лицах» фотографии
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Деконструкция «Человек за солнцем»

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