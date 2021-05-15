МХАТ им. Горького поделился планами на будущий сезон

Руководство МХАТ им. Горького рассказало о премьерах будущего сезона. Худрук Эдуард Бояков и его заместитель Захар Прилепин провели творческую встречу с коллективом театра, где поделились насыщенными планами и коснулись административных вопросов. Об этом сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу театра.
фото: mhat-gorky.ru
В числе ожидаемых осенних постановок — «Женщины Есенина» по книге Прилепина в постановке Галины Полищук, экранизация романа Андрея Рубанова — «Хлорофилия», которой займется Бояков, и «Ромео и Джульетта» Ренаты Сотириади. В грядущем сезоне зрители увидят «Розовое платье с зеленым пояском» драматурга Наталии Мошиной — пьесу, напрямую связанную с «Тремя сестрами», «Белую гвардию» в постановке Валентина Клементьева и декорациях Владимира Серебровского, «Сумбур и музыку» Соломона Волкова, которая выйдет на Третьей сцене.
В планах также иммерсивный спектакль «Одиссея Бродского», пьеса «Хорошо темперированная жизнь» Антона Адасинского, лабораторная работа Гарольда Стрелкова «Марья Маревна», масштабная постановка «Братья Карамазовы» и адаптация романа Сергея Шаргунова «1993». Полным ходом идут переговоры с Виктором Крамером, недавно поставившим в МХАТ им. Горького «Лес». Кроме того, Алиса Гребенщикова готовит детский спектакль «Сказки в шатре» по Михаилу Пришвину.
Художественный руководитель также отметил, что театр начинает готовиться к реконструкции и 125-летию МХАТ, которое будет отмечаться в 2023 году.
Что касается административных вопросов, то в силу вступил новый устав, согласно которому МХАТ им. Горького становится «директорским театром». Ранее директорские обязанности выполнял худрук, но теперь это две разные должности. Последний будет отвечать за творческие задачи. Им остается Эдуард Бояков. Директором, который займется административной, финансовой и хозяйственной частью, стал Олег Михайлов. Должность Президента театра сохраняется за Татьяной Дорониной.
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