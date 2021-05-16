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«Современнику» посвятили поезд в московском метро

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Новости театра >>
16 мая 2021
В московском метро в ночь с 15 на 16 мая запустили тематический поезд «Современник — 65», посвящённый истории легендарного театра. Первые пассажиры зашли в его вагоны на станции «Чистые пруды». Состав будет курсировать по красной ветке метро в течение шести месяцев, уточняет пресс-служба «Современника».

В запуске поезда приняли участие руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, худрук театра Виктор Рыжаков, актёры Чулпан Хаматова, Никита Ефремов и многие другие.

«Современнику» посвятили поезд в московском метро
фото: news.mail

В оформлении вагонов представлена хроника художественной жизни театра: главные постановки, персоналии, оказавшие влияние на становление «Современника», его создатели и, конечно же, артисты. Уникальные архивные фотографии соединяются с текстами людей, являющихся свидетелями рождения и развития театра. В вагонах собраны цитаты Олега Ефремова, Галины Волчек, Олега Табакова, Игоря Кваши, Евгения Евстигнеева, Лилии Толмачёвой, Виктора Сергачёва и других современниковцев. Эти голоса, как будто звучащие сквозь время, сливаются воедино и рассказывают о художественной программе театра, важных событиях из его жизни и о спектаклях.

Запуск тематического поезда — одно из важных событий в рамках празднования 65-летия «Современника». Экспозиция, разместившаяся в пяти двухсекционных вагонах, призвана познакомить москвичей и гостей столицы с историей театра. Концепция оформления была разработана народным художником РФ Николаем Симоновым, многие годы сотрудничающим с «Современником» в качестве постановщика. Каждый из вагонов — «Сохранение», «Соавторство», «Соединение», «Сотворчество», «Современник», выполненных в новом бренд-стиле, — соответствует 65-летнему периоду в истории театра, начиная от 1956 года и заканчивая сегодняшним днём.
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персоны
Галина ВолчекЕвгений ЕвстигнеевНикита ЕфремовОлег ЕфремовИгорь КвашаВиктор РыжаковВиктор СергачёвНиколай Симонов (II)Олег ТабаковЛилия ТолмачёваЧулпан Хаматова
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