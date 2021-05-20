Мюзикл «Маяковский» откроет новую площадку для независимых театров в Москве



фото: Пресс-служба проекта «Маяковский»

Городской мюзикл «Маяковский» возвращается на московские подмостки после перерыва, связанного с пандемией. Показ пройдет 28 мая и откроет площадку Дворца культуры и техники МАИ в качестве нового дома для независимых театров, сообщает пресс-служба проекта.По словам продюсера «Маяковского», на сцене Дворца культуры и техники МАИ негосударственные московские театры, пострадавшие в период карантина, смогут обрести уверенность и реализовать свои идеи, показав зрителям лучшие независимые постановки.Литературной основой спектакля «Маяковский» послужил оригинальный сценарий, основанный на творчестве Владимира Маяковского и его биографии, а также на мифологии, сформировавшейся вокруг жизни поэта. Премьера состоялась 13 апреля 2018 года в Московском «Театре Луны». Презентация была приурочена к 100-летию легендарного поэтического поединка Маяковского и Северянина.