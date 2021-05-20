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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
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Мюзикл «Маяковский» откроет новую площадку для независимых театров в Москве

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Новости театра >>
20 мая 2021
Городской мюзикл «Маяковский» возвращается на московские подмостки после перерыва, связанного с пандемией. Показ пройдет 28 мая и откроет площадку Дворца культуры и техники МАИ в качестве нового дома для независимых театров, сообщает пресс-служба проекта.

Мюзикл «Маяковский» откроет новую площадку для независимых театров в Москве
фото: Пресс-служба проекта «Маяковский»

По словам продюсера «Маяковского» Дмитрия Калантарова, на сцене Дворца культуры и техники МАИ негосударственные московские театры, пострадавшие в период карантина, смогут обрести уверенность и реализовать свои идеи, показав зрителям лучшие независимые постановки.

Литературной основой спектакля «Маяковский» послужил оригинальный сценарий, основанный на творчестве Владимира Маяковского и его биографии, а также на мифологии, сформировавшейся вокруг жизни поэта. Премьера состоялась 13 апреля 2018 года в Московском «Театре Луны». Презентация была приурочена к 100-летию легендарного поэтического поединка Маяковского и Северянина.
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Мюзикл «Маяковский» откроет новую площадку для независимых театров в Москве фотографии
Мюзикл «Маяковский» откроет новую площадку для независимых театров в Москве фотографии
Мюзикл «Маяковский» откроет новую площадку для независимых театров в Москве фотографии
Мюзикл «Маяковский» откроет новую площадку для независимых театров в Москве фотографии
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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

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