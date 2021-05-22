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Фестиваль «Черешневый лес» подготовил программу шедевров французской классической музыки

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Новости театра >>
22 мая 2021
XXI Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» подготовил программу шедевров французской классической музыки к 70-летию общества мушкетеров Арманьяка. «Мушкетерский концерт» пройдет на сцене Большого зала Московской Государственной Консерватории 29 мая, сообщают организаторы.

Фестиваль «Черешневый лес» подготовил программу шедевров французской классической музыки
фото: Kommersant.ru

В репертуаре — музыка Жюля Массне, Мориса Равеля и Камиля Сен-Санса. Программу представят знаменитый французский виолончелист Готье Капюсон и художественный руководитель и главный дирижер Национального Филармонического Оркестра России Владимир Спиваков. Последний также станет участником особой церемонии посвящения в мушкетеры.

Общество мушкетеров основано потомком семьи графа Д’Артаньяна, маркизом Пьером де Монтескью. Сегодня из россиян звание мушкетера носят артист Михаил Боярский, саксофонист Игорь Бутман, продюсер Константин Эрнст, художник Андрей Деллос и другие. В международных рядах числятся Альберт Монакский, король Швеции, Леонардо ДиКаприо и Джон Малкович. Во время получения статуса мушкетера произносится клятва верности и знаменитый девиз: «Один за всех и все за одного».
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