Фестиваль «Черешневый лес» подготовил программу шедевров французской классической музыки

анонс

Показ пройдет 28 мая во Дворце культуры и техники МАИ

Мюзикл «Маяковский» откроет новую площадку для независимых театров в Москве

16 мая

«Современнику» посвятили поезд в московском метро

Состав «Современник — 65» запустили в ночь с 15 на 16 мая со станции «Чистые пруды».