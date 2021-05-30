Спектакль «Русский роман» с Евгенией Симоновой откроет фестиваль «Толстой»

На этой неделе организаторы Пятого международного театрального фестиваля под открытым небом «Толстой» объявили программу смотра. Он откроется 24 июня на сцене Тульского драматического театра спектаклем Театра им. Вл.Маяковского «Русский роман» в постановке Миндаугаса Карбаускиса. Главную роль – жены писателя Софьи Андреевны – в нем исполняет Евгения Симонова. После спектакля – уже собственно в музее «Ясная поляна» состоится творческая встреча с актрисой. Там же и пройдет большинство основных спектаклей фестиваля.
фото: Пресс-служба фестиваля "Толстой"
«На пятом году фестиваля нам бы хотелось установить новые правила: толстовский фестиваль в Ясной Поляне, безусловно, должен, прежде всего, собирать лучшие спектакли по произведениям и биографии Льва Николаевича, а также провоцировать создание новых. Но вместе с тем важно смотреть на ситуацию вокруг, наблюдать за параллельными линиями в культуре, говорить об эпохе Толстого (от 1850-х до 1910-х), попытаться увидеть "толстовское" в современном искусстве. На будущем, шестом фестивале эта часть будет расширяться», — рассказал программный директор фестиваля, театральный критик, помощник ректора по спецпроектам Школы-студии МХАТ Павел Руднев.
Программа юбилейного фестиваля включает работы разных форматов: от традиционной драмы до хореографии и постановок сайт-специфик. Несколько проектов созданы специально для фестиваля ведущими режиссерами и драматургами России. В этом году руководителем смотра, который впервые проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, стала прапраправнучка писателя Екатерина Толстая.
фото: Пресс-служба фестиваля "Толстой"
Так, в программе фестиваля можно будет увидеть спектакль «Алексей Каренин» Русского драматического театра Удмуртии. Драму семьи Карениных глазами мужа Анны написал известный режиссер Василий Сигарев, а поставил спектакль Константин Солдатов. Другая постановка «Жизнь и смерть Ивана Ильича» театра-фестиваля «Балтийский дом» соединит драматический и кукольный театр: галерею персонажей Толстого, размышляющих о вечных вопросах человеческого существования, воплотят артисты и картонные фигурки. Петербургский «Большой театр кукол» покажет спектакль по повести «Холстомер» режиссера Руслана Кудашова — «хронику спасения одной души», историю одинокой лошади, которая беспрестанно страдала, любила, негодовала от жестокости и несправедливости, но все же продолжала верить и жить.
Виктор Рыжаков представит сочинение «Балы Толстого», объединяющее фрагменты из романов «Война и мир», «Анна Каренина» и рассказа «После бала». На сцене будет сам режиссер и Фекла Толстая. Спектакль «Чем люди живы» зеленоградского театра «Ведогонь» представит интерпретацию одноименного «народного рассказа» писателя. Эта постановка, кстати, была создана в рамках лаборатории фестиваля «Толстой» в 2019 году.
Спектакли будут показаны в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: это и главная сцена на восемьсот человек, и малая сцена, расположенная неподалеку от дома Толстого, и сцена в Яблоневом саду, и площадка на холме, и необъятные поля и леса для театральных прогулок. Если говорить о последних, то интерес вызывает экспериментальный проект Дмитрия Волкострелова и «театра post» «“Война и мир” своими шагами». Это прогулка по усадьбе, длина маршрута которой равна длине всех строк первого издания романа. Причем первое издание «Войны и мира» насчитывает не четыре привычных тома, а шесть (дело не в объеме, а в ином разделении текста), так что прогулка будет насыщенной. Волкострелов вместе с командой уже проложил соответствующий маршрут по Ясной поляне, где можно будет «увидеть» даже знаменитое небо Аустерлица.
фото: Пресс-служба фестиваля "Толстой"
Пространство Ясной поляны буквально зазвучит в специально написанной для фестиваля документальной пьесе драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой «Толстой о людях. Люди о Толстом». Она посвящена не самому Льву Николаевичу, а музею «Ясная Поляна» и людям, работающим в нем. Чтобы по-настоящему окунуться в усадебный мир, авторы прожили в Ясной Поляне десять дней, взяли интервью у работников музея и жителей деревни. Поставит пьесу тульский режиссер Евгений Маленчев, чьи работы с 2018 года участвуют в программе фестиваля. Спектакль создан в копродукции с Летней школой СТД в Звенигороде и будет показан в Ясной Поляне. Параллельно читка пьесы «Толстой о людях. Люди о Толстом» пройдет в трех российских театрах: Пермском академическом Театре-Театре, Башкирском академическом театре им. Гафури и Хабаровском ТЮЗе. Павел Руднев надеется, что в будущем эта пьеса спровоцирует постановки и в других театрах.
Не обойдется на фестивале и без хореографии. Интерпретацию творчества Толстого представит пермский «Балет Евгения Панфилова» в балете-сюите TOLSTOY, созданном по произведениям писателя в рамках «Творческой мастерской В. Васильева» современными хореографами Алексеем Расторгуевым, Павлом Глуховым, Юлией Бачевой, Александром Могилевым и Константином Кейхелем. За расширение культурологических границ творчества Толстого отвечает Тверской ТЮЗ, который покажет «Чайку» британского режиссера Вероники Вигг, вошедшую в длинный список премии «Золотая маска» сезона 2019–2020.
фото: Пресс-служба фестиваля "Толстой"
Одним из самых интересных проектов фестиваля станет сайт-специфик спектакль Елены Ненашевой «Сила слова», созданный в партнерстве с Ростехом. Его действие развернется на одном из старейших российских заводов электроакустического оборудования «Октава». Отталкиваясь от размышлений Толстого о войне и мире, этот проект переосмысляет производственное пространство, превращая его в место, где зрители физически смогут ощутить силу слова, почувствовать, что значит способность слушать и слышать не только для каждого отдельного человека, но и человечества в целом.
«Для Ростеха поддержка фестиваля – важная традиция, это уже юбилейное пятое мероприятие, которое пройдет с нашим участием. И мы очень рады, что он состоялся как значимый культурный проект и с каждым годом расширяется и приобретает всё больше преданных зрителей. Творчество Льва Николаевича, его взгляды, образ его жизни перекликаются с ценностями Ростеха: именно предприятия оборонно-промышленного комплекса становятся полигонами для внедрения современных технологий, своего рода мостом из прошлого в будущее. Тульская область, в свою очередь, для нас является одним из важнейших регионов. Здесь функционирует 12 предприятий, входящих в состав Ростеха, на которых работают более 22 тысяч человек. Одно из них – «Октава» – в этом году станет локацией для спектакля в рамках фестиваля, что, я уверена, поможет нашим сотрудникам почувствовать значимость и уникальность места, в котором они работают, по-новому переосмыслить свою деятельность, почувствовать сопричастность с искусством», – говорит директор по коммуникациям Ростеха Екатерина Баранова.
фото: Пресс-служба фестиваля "Толстой"
На фестивале будет также насыщенная образовательная программа. Театральный проект «Школа без звонков и домашки» режиссера Юрия Алесина и драматурга Алексея Олейникова, основанный на педагогических идеях Льва Толстого, воссоздает один день из жизни крестьянских детей, учеников яснополянской школы, в нем сыграют настоящие учителя. В преддверии фестиваля развернется Детская лаборатория в Ясной Поляне под руководством Аси Хашем, результатом которой станет спектакль в рамках фестивальной программы. В этом году на смотре также впервые пройдет лекционный курс «Яснополянская Школа» в котором будут участвовать Дмитрий Бак с лекцией «Поезд, вокзал, девушка, или Еще раз про любовь: что же все-таки случилось с Анной К.», Елена Ковальская с лекцией «Театр имени Толстого. Каким будет социальный театр в России», Ирина Кулик, Павел Руднев и другие.
Фестиваль «Толстой», организованный инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина при поддержке Министерства культуры РФ и госкорпорации Ростех, пройдет с 24 по 27 июня. Билеты появятся в продаже на сайте фестиваля 1 июня.
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