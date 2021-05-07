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Театральный режиссёр Кама Гинкас отмечает 80-летие

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Новости театра >>
7 мая 2021
Сегодня, 7 мая, исполнилось 80 лет народному артисту Российской Федерации, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, профессору Школы-студии МХАТ, известному советскому и российскому театральному режиссёру Каме Мироновичу Гинкасу.

Кама Миронович родился 7 мая 1941 в литовском Каунасе. В шестинедельном возрасте вместе с родителями был заключён в Каунасское гетто, где погибли родственники. Через полтора года его семье удалось бежать из гетто, скрываясь у знакомой литовской семьи до освобождения города. С 1959-го по 1962-й учился на актёрском факультете Вильнюсской консерватории, затем поступил в ЛГИТМиК на курс Георгия Товстоногова, который окончил в 1967-м. В начале 1970-х был главным режиссёром Красноярского ТЮЗа. С 1988-го постоянно сотрудничает с МТЮЗом. В соавторстве с Джоном Фридманом написал книгу Provoking Theater.

Театральный режиссёр Кама Гинкас отмечает 80-летие
фото: mos.ru

В качестве режиссёра дебютировал в Риге спектаклем «Традиционный сбор» по пьесе Виктора Розова. В 70-х по возвращении из Красноярска в Ленинград осуществил постановки пьес «Монолог о браке» Эдварда Радзинского, «Царствие земное» Теннесси Уильямса и «Пушкин и Натали». С 1981-го работает в Москве. В частности, во МХАТе имени Горького поставил спектакли «Вагончик» Нины Павловой и «Тамада» Александра Галина, в Театре имени Моссовета — «Пять углов» Сергея Коковкина и «Гедду Габлер» Генрика Ибсена, в ГИТИСе — «Блондинку» Александра Володина, а в «Табакерке» — «Комнату смеха» Олега Богаева. На его счету киноверсия моноспектакля Марины Неёловой «Граф Нулин» по Пушкину. Неоднократно сотрудничал с зарубежными театрами. На сцене Московского Театра юного зрителя вышли его постановки «Пушкин. Дуэль. Смерть», «Золотой петушок», «Дама с собачкой», «Чёрный монах», «Скрипка Ротшильда», «Нелепая поэмка», «Леди Макбет нашего уезда», «Записки из подполья», «Играем преступление», «К. И. из «Преступления», «Казнь декабристов», «Счастливый принц», «Сны изгнания», «Роберто Зукко», «Медея», «Записки сумасшедшего», «Шуты Шекспировы», «Ноктюрн», «Кто боится Вирджинии Вулф?», «По дороге в…», «Куда девалось солнышко», «Всё кончено», «Вариации тайны», «Кошка на раскалённой крыше» и «Где мой дом». В настоящее время работает над «Последней лентой Крэппа» по Сэмюэлу Беккету.

Лауреат «Триумфа», «Золотой маски», «Чайки», «Хрустальной Турандот», Государственной премии РФ, театральной премии им. К. С. Станиславского и премии М. Туманишвили «За совершенство в искусстве». Женат на режиссёре Генриетте Яновской, с которой вместе учился у Товстоногова. Сыновья Камы Мироновича — Даниил Гинкас и Донатас Грудович — пошли по стопам отца.
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Театральный режиссёр Кама Гинкас отмечает 80-летие фотографии
Театральный режиссёр Кама Гинкас отмечает 80-летие фотографии
Театральный режиссёр Кама Гинкас отмечает 80-летие фотографии
Театральный режиссёр Кама Гинкас отмечает 80-летие фотографии
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