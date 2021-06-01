Международный Летний фестиваль искусств «Точка доступа» представит больше 20 премьер

Международный Летний фестиваль искусств «Точка доступа», который пройдет с 8 по 26 июля в Петербурге, объявил программу. Афиша соберет больше 20 проектов, проходящих как в физическом, так и в цифровом пространстве, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба фестиваля «Точка доступа»
«Точка доступа» — один из немногих российских фестивалей, создающих собственные спектакли. На этот раз под руководством кураторов Алексея Платунова и Юлии Клейман в рамках основной программы художники выпустят 8 премьер. Среди них исследование роли женщин в истории кино от команды «Вокруг да около», мультижанровый проект норвежца Мортена Тровика, где отрывки книги о Северной Корее прочитает, например, Владимир Познер, и длящийся неделю перформанс с участием Розы Хайруллиной, отрекающейся от себя. У каждого спектакля есть цифровой двойник, подключаться к которому можно через telegram, zoom или специальные лендинги.
Свободная программа фестиваля будет посвящена вопросам экологии, телесности, чувственности и социального устройства. Из 378 заявок в секцию отобрали 15 проектов. Просветительские мероприятия пройдут онлайн и расскажут об истории и современности перформанса. Имена лекторов будут опубликованы позже. Кроме того, в 2021 году «Точка доступа» вместе с итальянским художником и визионером Джан-Марией Тозатти собрала команду из 20 авторов, чтобы исследовать границы в прямом и переносном смысле. «Лаборатория границ» пройдет с 5 по 11 июня между Россией и Эстонией — Ивангородом и Нарвой. Финалом станет создание сайт-специфических эскизов в местных локациях.
С полным расписанием можно ознакомиться на сайте фестиваля.
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