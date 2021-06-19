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Дмитрий Крымов расскажет о встрече Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса

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Новости театра >>
19 июня 2021
Дмитрий Крымов готовит спектакль «Двое» о встрече Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса. Постановка является совместным проектом продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы, уточняет пресс-служба театрального агентства «Арт-Партнёр».

Дмитрий Крымов расскажет о встрече Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса
фото: facebook.com

По словам автора спектакля и режиссёра Дмитрия Крымова, «эта история про вечное... Про два скрывающихся одиночества. Два гиганта в своем виде искусства, живущие разной жизнью — Чаплин и Михоэлс, — по сути очень похожи. Они оба беженцы – один постоянный, другой временный. И временный приходит в гости к постоянному. Это же уже сюжет. Тем более, сейчас».

Зрителей ожидает фантазия на тему встречи великого комика и великого трагика, которая в реальности заняла две минуты. Действие разворачивается в 1943 году. СССР нужны деньги на борьбу с Германией. По личному поручению Иосифа Сталина председатель Еврейского антифашистского комитета Соломон Михоэлс отправляется в США. Он встречается с состоятельными евреями, и они жертвуют Союзу колоссальную по тем временам сумму – 33 миллиона долларов. Один из дарителей — Чарли Чаплин.

Дмитрий Крымов расскажет о встрече Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса
фото: пресс-служба театрального агентства «Арт-Партнёр»

В образе Чаплина предстанет Роза Хайруллина, роль Михоэлса поделят между собой Максим Виторган и Максим Суханов, а Сталиным предстанут Евгений Стычкин и Александр Кубанин. Премьера спектакля состоится 28 сентября текущего года в Музее Москвы, а следующие показы пройдут 29 сентября и с 1 по 4 октября. Приобрести билеты можно на сайте «Арт-Партнёр».

«"Двое" — это третий наш совместный проект с Дмитрием Крымовым. И это приводит меня в абсолютный восторг. Работа с этим мастером – это каждый раз шаг в бездну – бездну смыслов, идей, открытий. Никогда не знаешь, чем закончится очередной театральный эксперимент Крымова. Тем ценнее для меня возможность быть не просто наблюдателем, а соучастником», — говорит продюсер Леонид Роберман.
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Максим ВиторганДмитрий КрымовАлександр КубанинСоломон МихоэлсЛеонид РоберманЕвгений СтычкинМаксим СухановРоза ХайруллинаЧарли Чаплин
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