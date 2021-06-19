Дмитрий Крымов расскажет о встрече Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса

анонс

Он планирует создать на курорте свой театральный центр

Денежные призы вручат в номинациях «Изобразительное искусство», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка»

Начался приём заявок на участие во Второй Московской Арт Премии

Ольга Богданова, Вячеслав Разбегаев и Мария Порошина сыграют в спектакле по произведениям Михаила Зощенко

1 июня

Международный Летний фестиваль искусств «Точка доступа» представит больше 20 премьер

Он пройдет с 8 по 26 июля в Петербурге