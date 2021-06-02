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Ольга Богданова, Вячеслав Разбегаев и Мария Порошина сыграют в спектакле по произведениям Михаила Зощенко

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Новости театра >>
2 июня 2021
На большой сцене Центрального академического театра Российской армии 29 и 30 июня состоятся показы премьеры «Не может быть!» в постановке Глеба Черепанова. В основе спектакля — три произведения Михаила Зощенко: рассказы «Преступление и наказание», «Забавное приключение» и пьеса «Свадьба», по которым в 1975 году Леонид Гайдай снял кинокомедию «Не может быть!», уточняет пресс-служба театра.

Ольга Богданова, Вячеслав Разбегаев и Мария Порошина сыграют в спектакле по произведениям Михаила Зощенко
фото: пресс-служба Театра Армии

Местом действия сценической версии Черепанова послужит съёмочная площадка, на которой в наши дни снимается фильм по произведениям Зощенко. Действующими лицами становятся не только герои рассказов, но и члены «съёмочной группы», а сама «съёмка» — основное событие, вокруг которого разворачивается действо.

Герой первой новеллы «Преступление и наказание» — заведующий магазином Григорий Горбушкин — зарабатывает спекуляцией. Его внезапно вызывают к следователю, и, понимая, чем это может грозить, они с женой пытаются скрыть улики преступления. Вторая новелла «Забавное приключение» — история адюльтера, которая начинается с того, что мы узнаём, как семьянин с говорящей фамилией Барыгин-Амурский изменяет своей жене с замужней женщиной Зинулей. Третья — «Свадебное происшествие» — повествует о незадачливом молодожёне Володе Завитушкине. Он пытается понять, с кем из девушек, сидящих за праздничным столом, он только что расписался в ЗАГСе.

Ольга Богданова, Вячеслав Разбегаев и Мария Порошина сыграют в спектакле по произведениям Михаила Зощенко
фото: пресс-служба Театра Армии

Глеб Черепанов хорошо известен зрителям Театра Армии по экспериментальной постановке «Диссидент» и спектаклю-променаду «Театр Звезда». На большой сцене, считающейся самой большой театральной площадкой Европы, он ставит впервые.

«Эта эпоха — 20-е – 30-е годы до 1937 года — время бурления театральной и кино-жизни: театр Таирова, Мейерхольда, Вахтангова, Михаила Чехова, первые звуковые и не только фильмы режиссёров Эйзенштейна, Пудовкина. В живописи это, конечно, Родченко, плакатность. Это в целом время расцвета искусства и период больших надежд, радости и предвкушения новой жизни. "Фильм", который мы снимаем, — это наша фантазия про те времена, то, как мы себе эти времена представляем. Конечно, мы многое додумываем, потому что хочется праздника, хочется, чтобы это было весело и оптимистично», — рассказал о своей новой постановке режиссёр.

Ольга Богданова, Вячеслав Разбегаев и Мария Порошина сыграют в спектакле по произведениям Михаила Зощенко
фото: пресс-служба Театра Армии

Главные роли исполняют ведущие актёры театра Ольга Богданова, Артём Каминский, Константин Денискин, Сергей Колесников, Алиса Богарт, Михаил Полицеймако, Анастасия Бусыгина, Тимур Еремеев, Олег Масленников-Войтов и другие. Среди приглашённых актёров — Мария Порошина. Однако главным актёрским событием станет возращение на сцену Театра Армии Вячеслава Разбегаева, который исполнит в новом спектакле сразу две роли — в новеллах «Забавное приключение» и «Свадебное происшествие». И он не единственный, кто исполнит в спектакле две роли. Например, Ольга Богданова, снимавшаяся у Гайдая в «12 стульях», в новом спектакле сыграет жену главного персонажа «Преступления и наказания» и великовозрастную невесту в «Свадебном происшествии».

«Зощенко — потрясающий автор! Тонкий, с нежнейшим юмором. Очень жаль, что он так редко ставится на сцене. Может быть, это очень сложно. В любом случае, все видели фильм Гайдая "Не может быть!", и я очень рада, что мы сейчас "продлеваем" жизнь фильма на нашей сцене. Уверена, для зрителей это будет огромным подарком, так как они все его помнят и любят. Они увидят его в новом исполнении и вспомнят хорошо забытое старое, родное, привычное, любимое кино», — говорит актриса.

Ольга Богданова, Вячеслав Разбегаев и Мария Порошина сыграют в спектакле по произведениям Михаила Зощенко
фото: пресс-служба Театра Армии

По словам директора Театра Армии Ивана Чурсина, зрителей ждёт самая масштабная постановка сезона, в которой задействована почти вся труппа. Декорации и костюмы, передающие дух 20-х годов прошлого столетия, созданы художником-постановщиком Анастасией Глебовой и художником по костюмам Константином Шамриным. Особое очарование спектаклю придают музыкально-танцевальные номера в постановке хореографа Ольги Якименко.

«В это непростое время, когда все устали от пандемии, нам было важно выпустить такой спектакль — яркий, духоподъёмный и полный доброго юмора и надежды. "Не может быть!" — пример зрительского театра в самом лучшем смысле слова. Это театр, где зрителю не будет скучно, где он сможет отвлечься от сложностей и забот, и, выходя из зрительного зала, подумает, что непременно вернётся вновь с теми, кто ещё не видел спектакль», — отметил Чурсин.
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№ 1
Дарья Миленчик (Москва)   2.06.2021 - 09:55
Очень сложно всегда, как мне кажется, ставить попурри из нескольких произведений читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фотографии >>
Ольга Богданова, Вячеслав Разбегаев и Мария Порошина сыграют в спектакле по произведениям Михаила Зощенко фотографии
Ольга Богданова, Вячеслав Разбегаев и Мария Порошина сыграют в спектакле по произведениям Михаила Зощенко фотографии
Ольга Богданова, Вячеслав Разбегаев и Мария Порошина сыграют в спектакле по произведениям Михаила Зощенко фотографии
Ольга Богданова, Вячеслав Разбегаев и Мария Порошина сыграют в спектакле по произведениям Михаила Зощенко фотографии
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