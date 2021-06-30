Театр на Бронной выпустит четыре премьерных спектакля в 2021 году

Театр на Бронной откроет сезон 10 августа. До конца 2021 года запланирован выпуск четырех новых постановок, сообщили в пресс-службе.
фото: Пресс-служба Театра на Бронной
В числе премьер — современная интерпретация «Гамлета» от молодого режиссера Эдгара Закаряна и две работы по Чехову — «Вишневый сад» Микиты Ильинчика и «Платонов. Болит» Александра Молочникова. В новом сезоне художественный руководитель театра Константин Богомолов представит «Дядю Леву» по тексту Зорина «Покровские ворота» и начнет работу над спектаклем по роману Достоевского «Идиот», который выйдет в 2022 году.
Директор театра Елена Мироненко рассказала, что здание на Бронной откроется весной 2022 года. Больше 70% ремонта уже позади. Сейчас идет отделка фойе и зрительного зала, планируется полное обновление сценического пространства и внедрение современного оборудования.
Гастроли Театра на Бронной начнутся в конце лета. Спектакль «Женщина-змея» увидят жители Оренбургской, Белгородской и Курской областей. Осенью театр отправится в Казахстан. Постановка «Благоволительницы» будет представлен на Первом Всероссийском фестивале «Литература». И затем, уже в конце октября, на Новосибирском фестивале «ХАОС» — спектакль «Бесы Достоевского».
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