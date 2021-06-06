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Начался приём заявок на участие во Второй Московской Арт Премии

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6 июня 2021
На пресс-конференции организаторов, состоявшейся на днях, стали известны условия и сроки проведения Второй Московской Арт Премии. Фонд развития современного искусства при поддержке Правительства Москвы вручит денежные премии авторам произведений, созданным с 1 января 2020-го по 1 апреля 2021-го в пяти номинациях: «Изобразительное искусство», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка». Об этом сообщает пресс-служба премии.

Призовой фонд составляет 33 миллиона рублей. В каждой номинации за первое место лауреат получает 3 млн рублей, за второе – 2 млн и за третье – 1 млн рублей. Гран-при Московской Арт Премии составляет 3 миллиона рублей. Награды вручаются по итогам открытого конкурса. Заявки на участие принимаются до 30 июня на официальном сайте премии. Подать заявку могут авторы или их представители. Представленные произведения должны соответствовать одному из трёх критериев: «В Москве», «О Москве» и «Для Москвы».

Начался приём заявок на участие во Второй Московской Арт Премии
фото: пресс-служба премии

Победителей, чьи имена объявят в начале ноября, определяет экспертный совет, в состав которого вошли директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, заместитель Председателя Союза театральных деятелей России Дмитрий Мозговой, директор сети кинотеатров «Москино» Наталья Мокрицкая, музыкальный критик, композитор Пётр Поспелов, директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, театральный критик Роман Должанский, урбанист Пётр Кудрявцев, писатель, критик Михаил Визель и другие.

В 2020-м на соискание премии поступило более 800 заявок. Осенью работы участников были представлены на всей территории парка «Зарядье» в рамках проекта «1-МАП. Номинанты». За этот период парк посетило более 1,6 миллиона гостей, более 100 тысяч зрителей посетили закрытые павильоны, экспозиции в выставочном зале и Северном тоннеле увидело более 20 тысяч зрителей. В числе лауреатов премии — опера Бориса Юхананова «Октавия. Трепанация», скульптурная серия «Люди» Игоря Шелковского, арт-проекты Яна Гинзбурга и Игоря Самолёта, фестивали «Любимовка.ещё» и «Брусфест», роман Григория Служителя «Дни Савелия», музыкальные лаборатории «Открытый космос» Дмитрия Курляндского и «КоОПЕРАция» Екатерины Василёвой.
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Начался приём заявок на участие во Второй Московской Арт Премии фотографии
Начался приём заявок на участие во Второй Московской Арт Премии фотографии
Начался приём заявок на участие во Второй Московской Арт Премии фотографии
Начался приём заявок на участие во Второй Московской Арт Премии фотографии
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