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Не стало драматурга Ксении Драгунской

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1 июля 2021
Не стало российского сценариста, драматурга, прозаика и искусствоведа Ксении Драгунской. Ей было 56 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её брата, писателя Дениса Драгунского.

«Ксения умерла сегодня, это произошло в 11:30 утра. Скоропостижно скончалась от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти», — цитирует агентство собеседника.

Не стало драматурга Ксении Драгунской
фото: ru.wikipedia

Ксения Викторовна родилась в Москве 20 декабря 1965 года в семье писателя Виктора Драгунского, автора «Денискиных рассказов». Окончила ВГИК. Дебют в качестве драматурга состоялся в 1993-м, пьесу «Земля Октября» напечатали в журнале «Современная драматургия», перевели на немецкий язык и поставили на радио в Германии.

На счету Драгунской такие пьесы, как «Яблочный вор», «Мужчина, брат женщины», «Последние новости мужского платья», «Русскими буквами», «Навсегда-навсегда» (или «Секрет русского камамбера, утраченный навсегда-навсегда»), «Рыжая пьеса», «Лянга собака пробел» и «Эдит Пиаф. Мой легионер» и знаменитое «Ощущение бороды», ставшее одной из визитной карточек Центра драматургии и режиссуры. Среди сборников её пьес — «Трепетные истории», «Пить, петь, плакать», в 2010-м опубликован автобиографический роман «Заблуждение велосипеда». Автор пьес для детей «Вверх тормашками», «Все мальчишки — дураки», «Огурцы и другие пирожные» и «Большая меховая папа». Сценарист фильмов «Происшествие в городе М» и «Я Вам больше не верю».
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