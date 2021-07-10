Спектакль «Не может быть!» завершил 91-й сезон Театра Армии

Центральный академический театр Российской Армии закрыл 91-й театральный сезон предпремьерным показом комедии «Не может быть!» и рекордным количеством премьер. В течение сезона 2020-2021 на его трёх сценах были поставлены восемь спектаклей: «Леди на день» и «Запасной богатырь» на Большой сцене, «На всякого мудреца довольно простоты» и «Третья ракета» — на Малой, «Балаган», «Баба голубиная», «Невойна. Эпизоды» и «Русланова» — на Экспериментальной, уточняет пресс-служба ЦАТРА.
фото: пресс-служба Театра Армии
В уходящем сезоне, 6 февраля, Театр Российской Армии отметил свой 91-й год со дня основания. Накануне праздника в фойе театра была заложена памятная звезда в честь Нины Сазоновой. Среди самых ярких событий сезона — награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Людмилы Чурсиной, которая 20 июля отметит свой 80-летний юбилей. Орден был вручён Министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу согласно Указу президента Владимира Путина за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Помимо этого, актёрам театра Алисе Богарт, Инне Серпокрыл и Константину Денискину были присвоены звания заслуженных артистов России, а на международном фестивале-конкурсе национальных театров Ольга Герасимова была награждена дипломом за лучшую женскую роль в спектакле «Барабанщица» в постановке Бориса Морозова.
В межсезонье, с 13 по 15 августа, в Театре Армии пройдёт Мастерская молодой режиссуры «Достоевский рядом». Среди участников студенты ГИТИСа Филипп Виноградов (курс Дмитрия Крымова), Ирина Васильева и Сергей Тонышев (курс Сергея Женовача), студенты ВТУ им. М.С. Щепкина Григорий Быстрицкий (курс Владимира Драгунова) и Артур Мафенбайер (курс Юрия Ерёмина), а также студент ВШСИ Константина Райкина Александр Плотников (курс Камы Гинкаса). Начинающие режиссёры представят свои работы по произведениям Достоевского «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы», «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание» и незаконченному роману «Неточка Незванова». В сентябре также пройдёт внутренняя актёрско-режиссёрская лаборатория, во время которой актёры театра покажут эскизы новых спектаклей.
фото: пресс-служба Театра Армии
В августе и сентябре труппа Театра Армии едет в гастрольное турне по городам России в рамках культурных мероприятий Министерства обороны Российской Федерации. Жителям Екатеринбурга, Новосибирска, Абакана и Кызыла будут показаны спектакли из репертуара театра. С 8 по 10 сентября состоятся обменные гастроли с театром «Самарская площадь» по Федеральной государственной программе «Большие гастроли». Театр из Самары покажет в Москве спектакли «Кавказский меловой круг», «Ревизор», «Русский и литература», в то время как труппа Театра Армии в эти же даты сыграет для самарцев «Бабу голубиную», «Метод Гронхольма» и «Омлет».
Новый, 92-й, сезон Театр Армии откроет 29 и 30 сентября официальной премьерой спектакля «Не может быть!» по произведениям Михаила Зощенко в постановке Глеба Черепанова на Большой сцене, а на Малой – премьерой спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Александра Островского в постановке Андрея Бадулина.
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