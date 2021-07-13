В РАМТе рассказали, как отметят вековой юбилей

Руководство Российского академического молодежного театра (РАМТ) рассказало о программе юбилейных мероприятий к столетию театра, которое отмечается 13 июля. В пресс-конференции приняли участие директор РАМТа Софья Апфельбаум и его художественный руководитель Алексей Бородин, празднующий в этом году 80-й день рождения.
фото: ria.ru
В числе премьер юбилейного сезона — спектакль «Блоха», основанный на повести Николая Лескова «Левша», и «В добрый час» по пьесе Виктора Розова в постановке Владимира Богатырева.
К 100-летию театра приурочен выпуск двух книг — монография «Москва, Театральная площадь, 2: история здания и его героев» Марии Нащокиной и художественный альбом «ЦДТ-РАМТ. 1921-2021. 100 лет – 100 событий», который редактор Дмитрий Трубочкин назвал с одной стороны, семейным альбомом, переходящим в игровую летопись, а с другой — собранием текстов, созданных авторами, искренне любящими РАМТ.
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