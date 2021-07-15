В лонг-лист «Звезды Театрала» попали Константин Райкин, Чулпан Хаматова и Евгений Цыганов

Дирекция зрительской премии «Звезда Театрала» озвучила лонг-лист из 19 номинаций, в который вошли 180 претендентов на награду. Зрителям предстоит голосованием определить, кто из номинантов войдёт в осенний шорт-лист. А имена победителей по сложившейся традиции будут объявлены в первый понедельник декабря на торжественной церемонии в Театре Вахтангова, уточняет пресс-служба премии.
Впервые за 14 лет существования премии процесс формирования лонг-листа затянулся почти до середины июля. Пандемийный театральный сезон выбился из обычного графика, ряд премьер был сыгран практически под занавес, и, по многочисленным просьбам зрителей, приём заявок пришлось сдвинуть, чтобы дать возможность номинировать и самые последние работы. Вместе с тем часть публики, не вникая в условия премии, по которым номинировать на награду можно лишь премьерные работы текущего сезона, продолжала заваливать дирекцию предложениями отметить спектакли и актёрские роли прошлых лет. Рабочей группе «Звезды Театрала» пришлось перепроверить не одну тысячу заявок, чтобы сформировать итоговый список, отвечающий всем требованиям положения о премии. Одновременно технические службы очистили заявки от накруток, к которым прибегали некоторые фан-группы или чрезмерно активные поклонники в стремлении заявить своих кумиров во всех номинациях сразу.
Заметно отразился пандемийный год и на географии заявок. Впервые множество предложений поступило из-за пределов России — более чем из 50 стран мира. Вероятно, это дали себя знать многочисленные онлайн трансляции спектаклей и театрализованных проектов, на которые живо откликалась благодарная русскоязычная публика зарубежья. Итогом этой зрительской активности стал обширный лонг-лист «Звезды Театрала»-2021, включивший в себя многие заметные работы минувшего театрального сезона.
фото: Чулпан Хаматова и Евгений Миронов в спектакле «Горбачёв»
Продолжают радовать своей активностью любительские и студенческие театры России, творчество которых вызывает самую тёплую поддержку зрителей. И в результате мы видим в числе претендентов коллективы из Тюмени, Питера, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Подольска, Зеленограда. А по списку лучших региональных театров тоже можно изучать театральную географию страны — Барнаул, Калуга, Челябинск, Севастополь, Екатеринбург, Новосибирск, Ярославль. Разнообразно представлены и русские зарубежные театры, работающие в самых разных уголках мира. Благодарные зрители номинируют их из Швейцарии, Великобритании, Латвии, Молдовы, Израиля, Литвы и Австрии.
Теперь для публики наступает новый этап — голосование. Оно продлится до середины сентября, и для того, чтобы принять в нём участие, достаточно зайти на сайт премии и сделать свой выбор. Претенденты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в шорт-лист, где в каждой из номинаций останется всего по три кандидата на награду. И с середины сентября начнётся завершающий этап голосования — уже по шорт-листу. А имена победителей станут известны 6 декабря во время праздничной церемонии награждения в Театре Вахтангова. И эти имена определит публика.
Премия зрительских симпатий «Звезда Театрала»-2021 проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
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