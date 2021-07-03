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«Школа современной пьесы» объявила планы на будущий театральный сезон

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Новости театра >>
3 июля 2021
Новый сезон стартует в «Школе современной пьесы» 7 сентября. Театр представит четыре премьеры, среди которых как интерпретации свежих текстов, так и фантазии на тему классических произведений, сообщают в пресс-службе.

«Школа современной пьесы» объявила планы на будущий театральный сезон
фото: neglinka29.ru

Первой премьерой станет спектакль по пьесе Олега Маслова «Бешеный хворост» в постановке Иосифа Райхельгауза. Автор прислал текст для участия в международном конкурсе «Действующие лица-2021» и стразу привлек внимание худрука ШСП, который увидел в нем рифму к ленте Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». Пьеса рассказывает историю ученика старших классов, подвергшегося травле со стороны учителей, отзеркалив кинофильм, где пострадавшей оказывается сама преподавательница.

26 октября зрителям представят «Степь Чехова» в интерпретации Александра Цоя. «Степь» стала одной из первых повестей, выраженных Чеховым в крупной форме, благодаря которой автор начал активно печататься в журналах. Несмотря на отсутствие оживленной драматургии в классическом тексте, спектакль, по словам режиссера, получится динамичным и созвучным современности. Постановка выросла из студенческих актерско-режиссерских зарисовок курса ГИТИСа, где преподает Цой.

После Нового года состоится премьера «Отщепенцев» Галины Зальцман, в основу которой легла документальная пьеса Александры Фоминой. Спектакль рассказывает о событиях, происходивших в конце XIX века в Петропавловской крепости. Там за вооруженное сопротивление власти в заключении находятся трое молодых людей, так отчаянно сражающихся за внутреннюю свободу в условиях внешней несвободы.

В числе новых постановок также режиссерский дебют известного театрального художника, лауреата «Золотой Маски» Марии Трегубовой, которая представит проект под рабочим названием «Сон Гоголя «Нос» или «Нос Гоголя. Сон». Спектакль предполагает игру с классикой и изящное сочетание сценографии с актерскими работами и выразительными средствами режиссуры.
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Иосиф РайхельгаузЭльдар РязановАлександр Цой
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