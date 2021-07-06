В Театре.doc состоится премьера «Летние осы кусают нас даже в ноябре» по пьесе Вырыпаева

На сцене трое — муж, жена и друг семьи. Выяснение, кто же был тот мужчина, который в понедельник приходил к жене, когда мужа не было дома, превращается в увлекательный детектив. Они говорят друг с другом, с другими людьми по телефону, они произносят большие монологи о смысле жизни и о себе. И всем уже очень хочется, чтобы просто все стало опять хорошо. Для этого нужно всего-навсего сказать правду. И они ее скажут. И не рухнет мир — он снова будет ясным и понятным, таким, в котором захочется жить. И смеяться.
В постановке заняты Иван Федотов, Андрей Кондратьев и Коля Ноекёльн. «Летние осы кусают нас даже в ноябре» стал режиссерским дебютом Веры Дровениковой, актрисы знакомой зрителям Театра.doc по спектаклям «Мне приснилось, что ты умерла», «24 плюс», «Нылка и Вылка в детском саду» и «150 причин не защищать родину».
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