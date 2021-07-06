Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Театре.doc состоится премьера «Летние осы кусают нас даже в ноябре» по пьесе Вырыпаева

6 июля
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2021
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2021
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
6 июля 2021
10 и 12 июля в Театре.doc состоятся премьерные показы спектакля «Летние осы кусают нас даже в ноябре» по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева, сообщают организаторы.

В Театре.doc состоится премьера «Летние осы кусают нас даже в ноябре» по пьесе Вырыпаева
фото: Пресс-служба Театра.doc

На сцене трое — муж, жена и друг семьи. Выяснение, кто же был тот мужчина, который в понедельник приходил к жене, когда мужа не было дома, превращается в увлекательный детектив. Они говорят друг с другом, с другими людьми по телефону, они произносят большие монологи о смысле жизни и о себе. И всем уже очень хочется, чтобы просто все стало опять хорошо. Для этого нужно всего-навсего сказать правду. И они ее скажут. И не рухнет мир — он снова будет ясным и понятным, таким, в котором захочется жить. И смеяться.

В постановке заняты Иван Федотов, Андрей Кондратьев и Коля Ноекёльн. «Летние осы кусают нас даже в ноябре» стал режиссерским дебютом Веры Дровениковой, актрисы знакомой зрителям Театра.doc по спектаклям «Мне приснилось, что ты умерла», «24 плюс», «Нылка и Вылка в детском саду» и «150 причин не защищать родину».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Иван ВырыпаевВера ДровениковаАндрей КондратьевКоля НоекёльнИван Федотов
театры
Театр.doc

анонс

Скорбим

Владимир Меньшов
5 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Владимир Меньшов.
Юрий Петров
4 июля ушёл из жизни актёр Юрий Петров.
Николай Сличенко
2 июля ушел из жизни Николай Сличенко.
Ксения Драгунская
1 июля ушла из жизни сценарист, драматург Ксения Драгунская.

День рождения >>

Юльен Балмусов
Константин Кравинский
Сергей Кушаков
Евгения Лоза
Николай Лунин
Дмитрий Лысенков
Иван Мулин
Анастасия Сапожникова
Иван Шибанов
Натали Бай
Ева Грин
Джанет Ли
Антонелла Луальди
Джеффри Раш
Сильвестр Сталлоне
Келли Уильямс
все родившиеся 6 июля >>

Афиша кино >>

Облачный атлас
драма, мистика, научная фантастика, экранизация
Германия, Гонконг, Китай, США, Сингапур, 2012
Берегись автомобиля
комедия, криминальный фильм
СССР, 1966
Чёрная вдова
боевик, научная фантастика, приключения, экранизация
США, 2020
Бугимен
триллер, фильм ужасов, фэнтези
Марокко, Франция, 2018
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Магазинные воришки всего мира
драма, комедия
США, 2021
Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога
биография
Россия, 2021
Лена и львёнок
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, 2021
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Самая безумная свадьба
комедия
Франция, Монако, 2019
Судьба диверсанта
Беларусь, Россия, 2021
Бегущая в лабиринте
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Франция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен