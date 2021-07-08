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Не стало композитора «Поминальной молитвы» Михаила Глуза

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Новости театра >>
8 июля 2021
Не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста России, российского композитора и общественного деятеля Михаила Глуза. Ему было 69 лет. Об этом сообщается на сайте «Ленкома Марка Захарова».

Не стало композитора «Поминальной молитвы» Михаила Глуза
фото: lenta.ru

«Сегодня пришло печальное известие — не стало композитора, народного артиста России Михаила Глуза. Ему было 69 лет. В сентябре он должен был отметить юбилей... Музыка Михаила Глуза, проникновенная и темпераментная, звучит в нашем спектакле "Поминальная молитва". Композитор принимал активное творческое участие в возрождении нашей знаменитой постановки. О месте и времени прощания с Михаилом Глузом будет известно позже», — говорится в сообщении.

Михаил Семёнович родился 19 сентября 1951 года в селе Оноры Кировского района Сахалинской области. Закончил дирижёрско-хоровое отделение Московского музыкального училища им. Ипполитова-Иванова, затем — Институт им. Гнесиных по классу композиции. Автор мюзиклов «Шалом-Шагал», «Принц и нищий», рок-оперы «Суламифь-Forever!», балета «Сон с продолжением» и других произведений. Музыкальный и художественный руководитель Камерного еврейского музыкального театра, создатель и генеральный директор Международного культурного центра имени Соломона Михоэлса. Написал музыку к фильмам «Мы едем в Америку», «Последняя суббота» и «Убить "Голландца"».
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