Не стало композитора «Поминальной молитвы» Михаила Глуза

Не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста России, российского композитора и общественного деятеля Михаила Глуза
. Ему было 69 лет. Об этом сообщается на сайте
«Ленкома Марка Захарова
».
«Сегодня пришло печальное известие — не стало композитора, народного артиста России Михаила Глуза. Ему было 69 лет. В сентябре он должен был отметить юбилей... Музыка Михаила Глуза, проникновенная и темпераментная, звучит в нашем спектакле "Поминальная молитва". Композитор принимал активное творческое участие в возрождении нашей знаменитой постановки. О месте и времени прощания с Михаилом Глузом будет известно позже», —
говорится в сообщении.
Михаил Семёнович
родился 19 сентября 1951 года в селе Оноры Кировского района Сахалинской области. Закончил дирижёрско-хоровое отделение Московского музыкального училища им. Ипполитова-Иванова, затем — Институт им. Гнесиных по классу композиции. Автор мюзиклов «Шалом-Шагал», «Принц и нищий», рок-оперы «Суламифь-Forever!», балета «Сон с продолжением» и других произведений. Музыкальный и художественный руководитель Камерного еврейского музыкального театра
, создатель и генеральный директор Международного культурного центра имени Соломона Михоэлса. Написал музыку к фильмам «Мы едем в Америку
», «Последняя суббота
» и «Убить "Голландца"».
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