Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Спектакль с Ириной Пеговой и Розой Хайруллиной покажут на фестивале «Выкса | Арт-Овраг»

15 августа
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2021
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2021
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2021
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
15 августа 2021
С 27 по 29 августа в Нижегородской области представят театральную программу фестиваля «Выкса | Арт-Овраг». Одним из главных событий станет премьера спектакля по тексту Людмилы Петрушевской «Он в Аргентине», где в дуэте с Розой Хайруллиной сыграет Ирина Пегова, уроженка Выксы, сообщают организаторы.

Спектакль с Ириной Пеговой и Розой Хайруллиной покажут на фестивале «Выкса | Арт-Овраг»
фото: Пресс-служба фестиваля «Выкса | Арт-Овраг»

«Он в Аргентине» — оммаж ныне покойному режиссеру Дмитрию Брусникину, который почти 10 лет назад впервые поставил этот спектакль на сцене МХТ им. Чехова. В центре сюжета оказываются интеллигентная престарелая артистка и нагловатая сестра-хозяйка санатория. Неожиданно они выясняют, что имеют гораздо больше общего, чем предполагали, — одного мужчину на две судьбы. Для одной он верный муж, для другой — любовник и отец детей.

В программу уикенда вошли и другие постановки. «Карамзин. Театр в деревне» — еще один спектакль по тексту Петрушевской — станет путешествием из города в деревню, из 2021 года в 1953-й. Гостям смотра также представят масштабный перформанс «Упсала-Цирка» и местных жителей с музыкальными и экстремальными номерами в ангарах Выксунского пассажирского автотранспортного предприятия, гастрономический променад «По домам» и экскурсию по Выксе от режиссера Андрея Маника при участии Фёдора Павлова-Андреевича.

Второй уикенд фестиваля запланирован на 24–26 сентября. Обновления программы появятся на сайте.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Дмитрий БрусникинИрина ПеговаЛюдмила ПетрушевскаяРоза Хайруллина

анонс

Скорбим

Тарсизио Мейра
12 августа ушёл из жизни бразильский актёр Тарсизио Мейра.
Татьяна Жукова-Киртбая
9 августа ушла из жизни актриса Татьяна Жукова-Киртбая.

День рождения >>

Юрий Быков
Екатерина Васильева
Галина Гудова
Валерия Заклунная
Александр Константинов
Алексей Митин
Михаил Филиппов
Людмила Хитяева
Ян Цапник
Бен Аффлек
Анджела Бассетт
Барбара Буше
Витторио Каприоли
Дженнифер Лоуренс
Дебра Мессинг
Доротея Тончева
все родившиеся 15 августа >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Вуду
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Босс-молокосос 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Всё о сексе
комедия
США, 2020
Кодекс киллера
криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2021
Охотник за разумом. Схватка
биография, драма, криминальный фильм, мистика
США, 2021
Проклятие пиковой дамы
фильм ужасов
Канада, 2021
Остров проклятых
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, 2009
Магия лунного света
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2014
Главный герой
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Аннетт
драма, музыкальный фильм
Мексика, США, Франция, 2020
Не дыши 2
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен