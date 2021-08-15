Спектакль с Ириной Пеговой и Розой Хайруллиной покажут на фестивале «Выкса | Арт-Овраг»

С 27 по 29 августа в Нижегородской области представят театральную программу фестиваля «Выкса | Арт-Овраг». Одним из главных событий станет премьера спектакля по тексту Людмилы Петрушевской «Он в Аргентине», где в дуэте с Розой Хайруллиной сыграет Ирина Пегова, уроженка Выксы, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба фестиваля «Выкса | Арт-Овраг»
«Он в Аргентине» — оммаж ныне покойному режиссеру Дмитрию Брусникину, который почти 10 лет назад впервые поставил этот спектакль на сцене МХТ им. Чехова. В центре сюжета оказываются интеллигентная престарелая артистка и нагловатая сестра-хозяйка санатория. Неожиданно они выясняют, что имеют гораздо больше общего, чем предполагали, — одного мужчину на две судьбы. Для одной он верный муж, для другой — любовник и отец детей.
В программу уикенда вошли и другие постановки. «Карамзин. Театр в деревне» — еще один спектакль по тексту Петрушевской — станет путешествием из города в деревню, из 2021 года в 1953-й. Гостям смотра также представят масштабный перформанс «Упсала-Цирка» и местных жителей с музыкальными и экстремальными номерами в ангарах Выксунского пассажирского автотранспортного предприятия, гастрономический променад «По домам» и экскурсию по Выксе от режиссера Андрея Маника при участии Фёдора Павлова-Андреевича.
Второй уикенд фестиваля запланирован на 24–26 сентября. Обновления программы появятся на сайте.
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