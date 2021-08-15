Спектакль с Ириной Пеговой и Розой Хайруллиной покажут на фестивале «Выкса | Арт-Овраг»

анонс

15 июля В лонг-лист «Звезды Театрала» попали Константин Райкин, Чулпан Хаматова и Евгений Цыганов Зрителям предстоит голосованием определить, кто из номинантов войдёт в осенний шорт-лист, а церемония награждения премии намечена на 6 декабря

13 июля В РАМТе рассказали, как отметят вековой юбилей В планах — премьеры экранизаций Лескова и Розова

10 июля Спектакль «Не может быть!» завершил 91-й сезон Театра Армии За год публике было представлено восемь премьерных постановок