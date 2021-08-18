Пятый театральный фестиваль «Толстой» объявил новые даты проведения

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15 августа Спектакль с Ириной Пеговой и Розой Хайруллиной покажут на фестивале «Выкса | Арт-Овраг» С 27 по 29 августа в Нижегородской области представят театральную программу смотра

15 июля В лонг-лист «Звезды Театрала» попали Константин Райкин, Чулпан Хаматова и Евгений Цыганов Зрителям предстоит голосованием определить, кто из номинантов войдёт в осенний шорт-лист, а церемония награждения премии намечена на 6 декабря

13 июля В РАМТе рассказали, как отметят вековой юбилей В планах — премьеры экранизаций Лескова и Розова