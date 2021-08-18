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Пятый театральный фестиваль «Толстой» объявил новые даты проведения

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Новости театра >>
18 августа 2021
Пятый международный театральный фестиваль под открытым небом «Толстой» состоится с 3 по 5 сентября в год столетия музея «Ясная Поляна» в усадьбе писателя. Смотр был перенесен с конца июня из-за эпидемиологической ситуации, уточняют организаторы.

Пятый театральный фестиваль «Толстой» объявил новые даты проведения
фото: Пресс-служба фестиваля «Толстой»

В программе представлены современные трактовки произведений Льва Толстого и авторов, созвучных его творчеству. Это работы разных форматов — от традиционной драмы до хореографии и постановок сайт-специфик. Фестиваль откроет сюита TOLSTOY, поставленная пермским Театром «Балет Евгения Панфилова». В числе специальных проектов этого года — работы лидеров современного театра Дмитрия Волкострелова и Елены Ненашевой и известных драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой.

На смотре покажут более 15 постановок. В нем примут участие театры из 10 российских регионов. Впервые фестивальные события не ограничатся Тульской областью и пройдут в других городах России — в Москве и Уфе.
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