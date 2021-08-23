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Олег Меньшиков расстался с постом директора Театра имени Ермоловой

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Новости театра >>
23 августа 2021
Олег Меньшиков ещё в июне текущего года расстался с постом директора Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, однако оставил за собой место художественного руководителя. Об этом сообщает ТАСС.

«Олег Евгеньевич сложил эти полномочия ещё в июне, но он остался художественным руководителем театра», — цитирует агентство представителя пресс-службы театра.

Олег Меньшиков расстался с постом директора Театра имени Ермоловой
фото: topnews.ru

Меньшикова заменил в качестве директора Сергей Кузоятов.

В июле руководство Театра имени Ермоловой решило сократить штат в связи с экономической ситуацией, сложившейся в период пандемии. При этом дирекция уверяла, что все её действия находятся в рамках трудового законодательства РФ. Позднее появилась информация о том, что под сокращение могут попасть 29 человек, преимущественно артистов. Уволенные актёры выступили с критикой в адрес руководства театра, а также написали коллективное письмо главе Союза театральных деятелей Александру Калягину.
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