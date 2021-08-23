Олег Меньшиков расстался с постом директора Театра имени Ермоловой

Олег Меньшиков
ещё в июне текущего года расстался с постом директора Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой
, однако оставил за собой место художественного руководителя. Об этом сообщает ТАСС
.
«Олег Евгеньевич сложил эти полномочия ещё в июне, но он остался художественным руководителем театра», —
цитирует агентство представителя пресс-службы театра.
Меньшикова заменил в качестве директора Сергей Кузоятов.
В июле руководство Театра имени Ермоловой
решило сократить штат в связи с экономической ситуацией, сложившейся в период пандемии. При этом дирекция уверяла, что все её действия находятся в рамках трудового законодательства РФ. Позднее появилась информация о том, что под сокращение могут попасть 29 человек, преимущественно артистов. Уволенные актёры выступили с критикой в адрес руководства театра, а также написали коллективное письмо главе Союза театральных деятелей Александру Калягину
.
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