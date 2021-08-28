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В ЦДР поставили новый спектакль по пьесе Михаила Угарова «Обломоff»

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Новости театра >>
28 августа 2021
В Центре драматургии и режиссуры на площадке «Сокол» 2 и 3 сентября в 19:00 состоится новая премьера по знаменитой пьесе Михаила Угарова «Обломоff». В постановке заняты актёры Александр Занин, Алексей Лысенко, Вероника Мохирева, Юрий Оборотов, Данила Рассомахин, Светлана Кочеткова, Виктор Маминов и Ксения Макарова, уточняет пресс-служба ЦДР.

В Центре задались целью вспомнить о знаковом событии в собственной истории – одноимённой постановке Михаила Угарова, основанной на его пьесе «Смерть Ильи Ильича». В 2002 году спектакль открыл новый этап в современном прочтении классических сюжетов. Нестареющий образ Ильи Ильича Обломова остаётся зеркалом, в котором каждый человек, воспитанный в русской культуре, по-прежнему узнаёт себя.

В ЦДР поставили новый спектакль по пьесе Михаила Угарова «Обломоff»
фото: пресс-служба ЦДР

В наше время герой пьесы Угарова ярко вскрывает проблему NEET (асоциального) человека. Страсти и жизнь которого кипят, но лишь в его голове. Сам же он остаётся неподвижен, как в глубокой медитации. Спектакль Вячеслава Игнатова покажет, как герой взаимодействует с миром. Вселенная его грёз совсем не похожа на реальность. Она создана воображением, и действуют в ней не обыкновенные люди, а мифические существа, встречи с которыми навсегда меняют размеренную жизнь «русского Будды» – Ильи Ильича Обломова.

По словам Вячеслава Игнатова, «это спектакль о ребёнке, который так и не повзрослел. Не смог вписаться во взрослый мир, не захотел потерять свои детские грёзы, не решился совершать поступки, противоречащие детскому идеализму. А в результате умер невостребованным. Тело предало душу ребёнка, сначала выросло, а потом умерло».
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В ЦДР поставили новый спектакль по пьесе Михаила Угарова «Обломоff» фотографии
В ЦДР поставили новый спектакль по пьесе Михаила Угарова «Обломоff» фотографии
В ЦДР поставили новый спектакль по пьесе Михаила Угарова «Обломоff» фотографии
В ЦДР поставили новый спектакль по пьесе Михаила Угарова «Обломоff» фотографии
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