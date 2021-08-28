В ЦДР поставили новый спектакль по пьесе Михаила Угарова «Обломоff»

анонс

23 августа Олег Меньшиков расстался с постом директора Театра имени Ермоловой Актёр оставил за собой место художественного руководителя театра

18 августа Пятый театральный фестиваль «Толстой» объявил новые даты проведения Показы были перенесены с июня на сентябрь из-за эпидемиологической ситуации

15 августа Спектакль с Ириной Пеговой и Розой Хайруллиной покажут на фестивале «Выкса | Арт-Овраг» С 27 по 29 августа в Нижегородской области представят театральную программу смотра