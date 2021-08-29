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Никита Кукушкин, Дарья Мельникова и Ирина Безрукова окажутся в переименованном НИИЧАВО

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Новости театра >>
29 августа 2021
Мобильный художественный театр 2 сентября представит публике аудиоспектакль «Росмагия» по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу», в котором деловой центр Москвы предстаёт с новой, неожиданной стороны, а одну из главных ролей сыграет искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба МХТ.

Никита Кукушкин, Дарья Мельникова и Ирина Безрукова окажутся в переименованном НИИЧАВО
фото: пресс-служба Мобильного художественного театра

Действие постановки развернётся в Москве-Сити. Мало кто знает, что именно здесь располагаются тайные коридоры, лаборатории и офисы закрытой организации — РосМагии. Здесь занимаются разработками в сфере волшебства, ищут способы внедрения магии в повседневную жизнь и проводят опыты над сказочными животными. Сотрудник РосМагии Александр Привалов оказывается на грани увольнения и при помощи голосового помощника Олега ищет выход из непростой ситуации. Он первым узнаёт о главных изобретениях современных магов и волшебников, но не может придумать своё. Спасти его может чудо, но даже в тайном магическом институте чудеса — большая редкость.

Александра Привалова озвучил через зум Никита Кукушкин. Олегом стал голосовой помощник Тинькофф с таким же именем. В постановке режиссёра Алексея Киселёва также заняты Дарья Мельникова, Ирина Безрукова, Пётр Вяткин, Артём Цуканов и Рустам Ахмадеев.

Никита Кукушкин, Дарья Мельникова и Ирина Безрукова окажутся в переименованном НИИЧАВО
фото: пресс-служба Мобильного художественного театра

Аудиоспектакль с пешеходным прогулочным маршрутом познакомит зрителя с тайным миром современной магии, сосредоточенном в самом сердце Москвы-сити. Стеклянные изваяния небоскрёбов и бетонные блоки подземных паркингов оживут благодаря волшебству, воображению и технологии дополненной реальности AR. Погружая участников в сказку, полную волшебных артефактов и вполне житейских проблем, с главным героем Приваловым зрители пройдут неизведанным ранее маршрутом по всей территории Москва-сити в сопровождении голосового помощника Олега, который поддерживает и направляет героя на протяжении всего пути. В конце путешествия мир волшебных технологий станет куда понятнее, а зритель сможет сам решить — верить ли в чудеса.

«Создавая этот спектакль, мы вдохновлялись творчеством Стругацких, но пытались представить, о чём бы они писали сегодня. Их фантастические романы очень современны – и наш спектакль, в котором мы превратили НИИЧАВО в Росмагию, на мой взгляд полностью соответствует их духу и смелой литературной традиции», – говорит художественный руководитель Мобильного художественного театра Михаил Зыгарь.

Никита Кукушкин, Дарья Мельникова и Ирина Безрукова окажутся в переименованном НИИЧАВО
фото: пресс-служба Мобильного художественного театра

Премьера состоится в мобильном приложении МХТ. Первый месяц «Росмагия» будет доступна только клиентам Тинькофф по специальной ссылке в «Сториз» внутри суперприложения Тинькофф, а с 2 октября – всем желающим. Стоимость билета на спектакль составит 379 рублей, но клиенты Тинькофф смогут воспользоваться бесплатными промокодами. Для того, чтобы начать спектакль, нужно скачать приложение МХТ в Appstore или Google Play. В русской раскладке – МХТ, в английской – Mobile.theater.
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Никита Кукушкин, Дарья Мельникова и Ирина Безрукова окажутся в переименованном НИИЧАВО фотографии
Никита Кукушкин, Дарья Мельникова и Ирина Безрукова окажутся в переименованном НИИЧАВО фотографии
Никита Кукушкин, Дарья Мельникова и Ирина Безрукова окажутся в переименованном НИИЧАВО фотографии
Никита Кукушкин, Дарья Мельникова и Ирина Безрукова окажутся в переименованном НИИЧАВО фотографии
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