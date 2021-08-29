Никита Кукушкин, Дарья Мельникова и Ирина Безрукова окажутся в переименованном НИИЧАВО

анонс

Премьера постановки Вячеслава Игнатова состоится на площадке «Сокол» 2 и 3 сентября

В ЦДР поставили новый спектакль по пьесе Михаила Угарова «Обломоff»

Актёр оставил за собой место художественного руководителя театра

Олег Меньшиков расстался с постом директора Театра имени Ермоловой

Показы были перенесены с июня на сентябрь из-за эпидемиологической ситуации

Пятый театральный фестиваль «Толстой» объявил новые даты проведения

15 августа

Спектакль с Ириной Пеговой и Розой Хайруллиной покажут на фестивале «Выкса | Арт-Овраг»

С 27 по 29 августа в Нижегородской области представят театральную программу смотра