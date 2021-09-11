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Театр Наций отметил 15-летие и открыл новый сезон вручением премии Корша

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Новости театра >>
11 сентября 2021
Театр Наций отметил 15-летний юбилей учреждением новой театральной премии Корша. Награда получила название в честь Федора Адамовича Корша, основателя Русского драматического театра, чье прекраснейшее кирпичное здание со 135-летней историей и занимает Театр Наций. Статуэтка в виде красного кирпича вручалась в девяти номинациях и предназначалась актерам, режиссерам, сотрудникам различных театральных цехов и меценатам, внесшим большой вклад в развитие театра.

«Тайны красного терема»
фото: пресс-служба Театра Наций

Торжественная церемония вручения премии началась с безбашенного фильма — мокьюментери «Тайны красного терема», стилизованного под расследование ряда мистических происшествий, произошедших в здании театра. Главную роль исполнил Виктор Вержбицкий, вместе с ним в фильме задействован практически весь коллектив театра — режиссеры, актеры, гримеры, вплоть до охранников, а также в качестве экспертов появляются сотрудники НАСА, экстрасенсы, специалисты по шумерской клинописи, путешественники во времени. Древние русы, красные скоморохи, Станиславский, тунгусский метеорит и Владимир Путин, забивший 15 лет назад в сцену театра символический гвоздь — что объединяет все эти тонкие материи? Разумеется, претендующий на мировое господство Театр Наций. У Михаила Рахлина, придумавшего и поставившего этот жизнеутверждающий капустник, хватило бы сил смонтировать из имеющегося материала и комедийный веб-сериал для поклонников театра и его труппы. Кстати, через густую завиральность в фильме все же явно просвечиваются вехи в истории особняка, который в короткие сроки для Корша выстроили в в Петровском переулке 135 лет назад, а также все важные факты в 15-летней истории Театра Наций.

Ведущими церемонии, которая с экрана переместилась на сцену Большого зала, стали Иван Ургант и актриса театра Юлия Пересильд, а почетную обязанность «вручантов» премии по очереди несли режиссеры Кирилл Серебренииков и Андрей Могучий, актрисы Лия Ахеджакова, Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хаматова и Инга Оболдина, актер Александр Новин, театровед Павел Руднев, а также представители партнеров театра и причастный к его созданию бывший министр культуры Михаил Швыдкой.

Театр Наций отметил 15-летие и открыл новый сезон вручением премии Корша

А самыми первыми вручили премию в номинации «Дружба 10+» художественный руководитель театра Евгений Миронов и директор Мария Ревякина — Ирине Прохоровой за поддержку театра. Возглавляемый ею «Фонд Михаила Прохорова» уже 13 лет является генеральным партнером театра.

В номинации «Превращение» награду получила Анна Никулина – начальник гримерного цеха Театра Наций, а в номинации «Надёжность» отметили главу машинно-декорационного цеха Валерия Гвоздева. Еще одна «техническая» номинация — «Ответственность», в ней были награждены Анастасия Галицина и Кристина Галеева, их профессия — ассистент режиссера или на современном языке — стейдж-менеджер.

Наталья Тенякова
фото: пресс-служба Театра Наций

В номинации «Дебют» наградили актрису Наталью Максимовну Тенякову за первую роль на сцене Театра Наций в спектакле «Моими глазами». Вручавший статуэтку режиссер Кирилл Серебренников назвал лауреатку вечным подростком. Тимур Бекмамбетов и Анна Викторова были удостоены премии Корша в номинации «Прорыв» за постановку первого на сцене Театра Наций кукольного спектакля «Ходжа Насреддин».

Артисты мастерской Олега Кудряшова (или просто «кудряши») получили премию в номинации «Верность». На сцену поднялись актеры Юлия Пересильд, Павел Акимкин, Артем Тульчинский, Роман Шаляпин, Елена Николаева, Наталья Ноздрина, Муся Тотибадзе, Мария Биорк, Рустам Ахмадеев.

Елена Николаева, Рустам Ахмадеев и Наталья Ноздрина
фото: пресс-служба Театра Наций

Единственная премия, доставшаяся людям не из труппы Театра Наций носила название «Зависть». Ее присудили спектаклю из репертуара РАМТа «Сын». Награду получали режиссер Юрий Бутусов, актер Евгений Редько и директор РАМТа Софья Апфельбаум.

Заключительная номинация называлась «Любовь», ее лауреатом стал Алвис Херманис за спектакль «Горбачев», который в прошедшем сезоне шел с большим успехом, а в наступившем продолжится, а также поедет на гастроли в Прибалтику. Это будут первые иностранные гастроли театра после долгого ковидного перерыва.

Алвис Херманис
фото: пресс-служба Театра Наций

Об этом и других планах театра Евгений Миронов и Мария Ревякина рассказали журналистам еще до церемонии, на презентации нового сезона. Они объявили, что театр планирует выпустить в этом году 10 новых спектаклей. Первой премьерой сезона 10-11 октября станет вольное сочинение Константина Богомолова на тему классической пьесы Островского «На всякого мудреца довольно простоты», в котором действие будет переосмыслено, дополнено фрагментами из других классических произведений и перенесено в наше время. В спектакле заняты актеры Александр Новин, Кирилл Власов, Ольга Лапшина, Наталья Щукина, Виктор Вержбицкий, Марина Зудина, Александр Семчев, Григорий Верник и другие актеры.

Следующая премьера на большой сцене состоится 6 декабря. Это «Мастер и Маргарита» в постановке Робера Лепажа. Актерам и режиссеру до пандемии удалось две недели поработать вместе в Квебеке, но затем границы закрылись, и пришлось долгое время репетировать по зуму. В середине октября Лепаж приедет в Москву, и начнется основной этап работы. В спектакле заняты Чулпан Хаматова, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков, Дмитрий Сердюк, Гурген Цатурян, Виталий Коваленко, Наталья Ноздрина, Александр Новиков, Роман Шаляпин и другие.

Театр Наций отметил 15-летие и открыл новый сезон вручением премии Корша
фото: "Театр Наций". Кадр из спектакля "На всякого мудреца"

На Малой сцене Марина Брусникина поставит пьесу Геннадия Шпаликова «Прыг-скок обвалился потолок» - чудесная, акварельная, атмосферная вещь. В ролях Александра Урсуляк, Дарья Калмыкова, Артем Быстров. Премьера состоится 21 декабря. Также Марина Брусникина поставит еще один спектакль из литературной серии «Наше всё», он расскажет о жизни Солженицына. Эта постановка планируется на весну. Также весной зрителей ждет моноспектакль Ингеборги Дапкунайте «Привет дождавшимся» о ее детстве и жизни в постановке Саввы Савельева. И еще одна важная вещь — первая в России лицензионная постановка драматического музыкального спектакля «Кабаре» в постановке Евгения Писарева с Юлией Пересильд и Александрой Урсуляк в главных ролях.

Молодой режиссер Дмитрий Сердюк приступает к постановке спектакля «Мастер-класс» о Марии Каллас. Главную роль в нем сыграет Сати Спивакова. Завершит сезон на малой сцене «Любленский штукарь» в постановке автора хита театра «Шведской спички» Никиты Гриншпуна, а главную роль в ней исполнит Евгений Ткачук.

Евгений Миронов
фото: пресс-служба Театра Наций

Также Миронов и Ревякина рассказали про работу Театра Наций в регионах, творческие лаборатории по всей России, в том числе в малых городах, организацию выездных театральных фестивалей. В заключении пресс-конференции руководство театра представило его партнеров, без которых вся эта деятельность была бы невозможна. Театр поблагодарил «Сбер», «РосАтом», компании «Сибур», «Абсолют-страхование», «Полюс» и генерального партнера «Фонд Михаила Прохорова».

Екатерина Визгалова
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