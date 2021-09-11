Театр Наций отметил 15-летие и открыл новый сезон вручением премии Корша

Театр Наций отметил 15-летний юбилей учреждением новой театральной премии Корша. Награда получила название в честь Федора Адамовича Корша, основателя Русского драматического театра, чье прекраснейшее кирпичное здание со 135-летней историей и занимает Театр Наций. Статуэтка в виде красного кирпича вручалась в девяти номинациях и предназначалась актерам, режиссерам, сотрудникам различных театральных цехов и меценатам, внесшим большой вклад в развитие театра.
фото: пресс-служба Театра Наций
Торжественная церемония вручения премии началась с безбашенного фильма — мокьюментери «Тайны красного терема», стилизованного под расследование ряда мистических происшествий, произошедших в здании театра. Главную роль исполнил Виктор Вержбицкий, вместе с ним в фильме задействован практически весь коллектив театра — режиссеры, актеры, гримеры, вплоть до охранников, а также в качестве экспертов появляются сотрудники НАСА, экстрасенсы, специалисты по шумерской клинописи, путешественники во времени. Древние русы, красные скоморохи, Станиславский, тунгусский метеорит и Владимир Путин, забивший 15 лет назад в сцену театра символический гвоздь — что объединяет все эти тонкие материи? Разумеется, претендующий на мировое господство Театр Наций. У Михаила Рахлина, придумавшего и поставившего этот жизнеутверждающий капустник, хватило бы сил смонтировать из имеющегося материала и комедийный веб-сериал для поклонников театра и его труппы. Кстати, через густую завиральность в фильме все же явно просвечиваются вехи в истории особняка, который в короткие сроки для Корша выстроили в в Петровском переулке 135 лет назад, а также все важные факты в 15-летней истории Театра Наций.
А самыми первыми вручили премию в номинации «Дружба 10+» художественный руководитель театра Евгений Миронов и директор Мария Ревякина — Ирине Прохоровой за поддержку театра. Возглавляемый ею «Фонд Михаила Прохорова» уже 13 лет является генеральным партнером театра.
В номинации «Превращение» награду получила Анна Никулина – начальник гримерного цеха Театра Наций, а в номинации «Надёжность» отметили главу машинно-декорационного цеха Валерия Гвоздева. Еще одна «техническая» номинация — «Ответственность», в ней были награждены Анастасия Галицина и Кристина Галеева, их профессия — ассистент режиссера или на современном языке — стейдж-менеджер.
фото: пресс-служба Театра Наций
В номинации «Дебют» наградили актрису Наталью Максимовну Тенякову за первую роль на сцене Театра Наций в спектакле «Моими глазами». Вручавший статуэтку режиссер Кирилл Серебренников назвал лауреатку вечным подростком. Тимур Бекмамбетов и Анна Викторова были удостоены премии Корша в номинации «Прорыв» за постановку первого на сцене Театра Наций кукольного спектакля «Ходжа Насреддин».
Единственная премия, доставшаяся людям не из труппы Театра Наций носила название «Зависть». Ее присудили спектаклю из репертуара РАМТа «Сын». Награду получали режиссер Юрий Бутусов, актер Евгений Редько и директор РАМТа Софья Апфельбаум.
Заключительная номинация называлась «Любовь», ее лауреатом стал Алвис Херманис за спектакль «Горбачев», который в прошедшем сезоне шел с большим успехом, а в наступившем продолжится, а также поедет на гастроли в Прибалтику. Это будут первые иностранные гастроли театра после долгого ковидного перерыва.
фото: пресс-служба Театра Наций
Об этом и других планах театра Евгений Миронов и Мария Ревякина рассказали журналистам еще до церемонии, на презентации нового сезона. Они объявили, что театр планирует выпустить в этом году 10 новых спектаклей. Первой премьерой сезона 10-11 октября станет вольное сочинение Константина Богомолова на тему классической пьесы Островского «На всякого мудреца довольно простоты», в котором действие будет переосмыслено, дополнено фрагментами из других классических произведений и перенесено в наше время. В спектакле заняты актеры Александр Новин, Кирилл Власов, Ольга Лапшина, Наталья Щукина, Виктор Вержбицкий, Марина Зудина, Александр Семчев, Григорий Верник и другие актеры.
Следующая премьера на большой сцене состоится 6 декабря. Это «Мастер и Маргарита» в постановке Робера Лепажа. Актерам и режиссеру до пандемии удалось две недели поработать вместе в Квебеке, но затем границы закрылись, и пришлось долгое время репетировать по зуму. В середине октября Лепаж приедет в Москву, и начнется основной этап работы. В спектакле заняты Чулпан Хаматова, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков, Дмитрий Сердюк, Гурген Цатурян, Виталий Коваленко, Наталья Ноздрина, Александр Новиков, Роман Шаляпин и другие.
фото: "Театр Наций". Кадр из спектакля "На всякого мудреца"
На Малой сцене Марина Брусникина поставит пьесу Геннадия Шпаликова «Прыг-скок обвалился потолок» - чудесная, акварельная, атмосферная вещь. В ролях Александра Урсуляк, Дарья Калмыкова, Артем Быстров. Премьера состоится 21 декабря. Также Марина Брусникина поставит еще один спектакль из литературной серии «Наше всё», он расскажет о жизни Солженицына. Эта постановка планируется на весну. Также весной зрителей ждет моноспектакль Ингеборги Дапкунайте «Привет дождавшимся» о ее детстве и жизни в постановке Саввы Савельева. И еще одна важная вещь — первая в России лицензионная постановка драматического музыкального спектакля «Кабаре» в постановке Евгения Писарева с Юлией Пересильд и Александрой Урсуляк в главных ролях.
Молодой режиссер Дмитрий Сердюк приступает к постановке спектакля «Мастер-класс» о Марии Каллас. Главную роль в нем сыграет Сати Спивакова. Завершит сезон на малой сцене «Любленский штукарь» в постановке автора хита театра «Шведской спички» Никиты Гриншпуна, а главную роль в ней исполнит Евгений Ткачук.
фото: пресс-служба Театра Наций
Также Миронов и Ревякина рассказали про работу Театра Наций в регионах, творческие лаборатории по всей России, в том числе в малых городах, организацию выездных театральных фестивалей. В заключении пресс-конференции руководство театра представило его партнеров, без которых вся эта деятельность была бы невозможна. Театр поблагодарил «Сбер», «РосАтом», компании «Сибур», «Абсолют-страхование», «Полюс» и генерального партнера «Фонд Михаила Прохорова».
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