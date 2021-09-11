Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская и Варвара Шмыкова прочитают «Любовные письма»

анонс

МХТ 2 сентября представит публике аудиоспектакль «Росмагия» по мотивам повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу»

Никита Кукушкин, Дарья Мельникова и Ирина Безрукова окажутся в переименованном НИИЧАВО

Премьера постановки Вячеслава Игнатова состоится на площадке «Сокол» 2 и 3 сентября

В ЦДР поставили новый спектакль по пьесе Михаила Угарова «Обломоff»

Актёр оставил за собой место художественного руководителя театра

Олег Меньшиков расстался с постом директора Театра имени Ермоловой

18 августа

Пятый театральный фестиваль «Толстой» объявил новые даты проведения

Показы были перенесены с июня на сентябрь из-за эпидемиологической ситуации