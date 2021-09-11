Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская и Варвара Шмыкова прочитают «Любовные письма»

Это аудиовизуальное знакомство с городом через любовные истории известных личностей и обычных горожан, создающее для каждого участника индивидуальный эмоциональный опыт. Главной темой проекта становится работа с памятью и личными архивами, а частные истории включаются в большой культурный и исторический контекст города. В Санкт-Петербурге есть сотни адресов, по которым жили выдающиеся исторические деятели – писатели, художники, политики, спортсмены, архитекторы, предприниматели, цари и революционеры. Все они любили и писали письма. Самые интересные из них озвучены артистами, художниками, музыкантами и общественными деятелями.
Записи посланий легли в основу аудиоперформанса на базе бесплатного мобильного приложения «Любовные письма», местом действия которого станет всё пространство Петербурга. Среди героев — Иван Тургенев и Полина Виардо, Антон Чехов и Ольга Книппер, Зинаида Гиппиус и Аким Волынский, Леонид Андреев и Алиса Коонен, Александр II и княгиня Екатерина Долгорукова, Лилия Брик и Владимир Маяковский. На момент запуска проекта пользователям будет доступно около ста исторических писем, но их количество сразу начнёт расти – загружать их продолжит команда проекта и начнут появляться личные истории горожан.
фото: пресс-служба проекта
«Любовные письма» являются двенадцатым проектом Pop-up театра, возникшим из любви к Петербургу. Театр работает с городской средой, вписывая спектакли в различные контексты. Его постановки, вовлекающие в действие зрителя, идут в Екатерининском парке, на набережных Фонтанки, в здании отеля, библиотеке и барах улицы Рубинштейна. Театр основан режиссёром Семёном Александровским — лауреатом премий «Золотая маска» и «Прорыв», участником параллельной программы Венецианской биеннале-2017.
Создатели перформанса приглашают петербуржцев стать его соавторами. Каждый желающий может зачитать и опубликовать на карте проекта одно из своих любовных писем, полученных или отправленных, или письмо из семейного архива — фрагмент переписки родителей, бабушек и дедушек. Таким образом карта города будет пополняться новыми посланиями. Письма будут соединяться в самые неожиданные комбинации: например, на любовное послание княгини XVIII века ответит сантехник из 30-х годов ХХ столетия, а Пушкин вступит в романтическую переписку с сотрудницей современного ЗАГСа.
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