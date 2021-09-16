Спектакли Бутусова, Машкова и Брусникиной вошли в шорт-лист премии «Звезда Театрала»

Стартовало голосование по шорт-листу XIV международной премии «Звезда Театрала». Теперь в каждой из номинаций осталось по три претендента на награду. Шансы на победу у всех равны, ведь результат, как и всегда, зависит от активности зрителей.
В некоторых номинациях борьба за выход в следующий этап голосования шла до последнего часа, что особенно коснулось региональных и зарубежных театров. Так, спустя месяцы поддержки от благодарных зрителей в шорт-лист «Звезды Театрала»-2021 вошли культурные учреждения из Барнаула, Севастополя, Ярославля, Мытищ, Санкт-Петербурга, Тюмени, Подольска, Кишинёва, Вильнюса и Алматы. Впервые география премии распростёрлась практически до Белого моря: среди претендентов на победу в этом году – инклюзивный спектакль «Питер Пэн», поставленный в Архангельском театре драмы им. Ломоносова совместно с благотворительным фондом «Время добра».
По традиции имена обладателей звания лауреата зрительской премии «Звезда Театрала», набравшие наибольшее количество голосов в новом этапе, будут объявлены в первый понедельник декабря на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова.
Голосование продлится до 30 ноября на официальном сайте премии.
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