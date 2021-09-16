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Спектакли Бутусова, Машкова и Брусникиной вошли в шорт-лист премии «Звезда Театрала»

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Новости театра >>
16 сентября 2021
Стартовало голосование по шорт-листу XIV международной премии «Звезда Театрала». Теперь в каждой из номинаций осталось по три претендента на награду. Шансы на победу у всех равны, ведь результат, как и всегда, зависит от активности зрителей.

Спектакли Бутусова, Машкова и Брусникиной вошли в шорт-лист премии «Звезда Театрала»
фото: Пресс-служба премии «Звезда Театрала»

Этим летом народному жюри премии предстояло сделать выбор в 18 различных номинациях, в которых суммарно были представлены более 180 имен. На звание «Лучший спектакль. Большая форма» претендуют «И никого не стало» Владимира Машкова, «Король Лир» Юрия Бутусова и «Ричард III» Нины Чусовой. За малую форму награды могут получить «Гроза прошла» Андрея Максимова, «Обычный конец света» Данила Чащина и «Поле» Марины Брусникиной. Также поддержкой аудитории заручились постановки Евгения Писарева, Егора Перегудова, Алвиса Херманиса и других режиссеров.

Среди номинантов финального этапа премии – не только именитые постановщики, но и популярные артисты театра и кино, среди которых Виктория Исакова, Елена Яковлева, Максим Аверин, Александр Домогаров, Евгений Цыганов, Вера Алентова, Антон Хабаров, Мария Смольникова и другие. За лучшую роль театральных артистов в кино могут отметить Елизавету Боярскую, Аню Чиповскую, Ирину Горбачёву, Юрия Стоянова, Сергея Безрукова или Антона Шагина.

Спектакли Бутусова, Машкова и Брусникиной вошли в шорт-лист премии «Звезда Театрала»
фото: Александра Торгушникова

В некоторых номинациях борьба за выход в следующий этап голосования шла до последнего часа, что особенно коснулось региональных и зарубежных театров. Так, спустя месяцы поддержки от благодарных зрителей в шорт-лист «Звезды Театрала»-2021 вошли культурные учреждения из Барнаула, Севастополя, Ярославля, Мытищ, Санкт-Петербурга, Тюмени, Подольска, Кишинёва, Вильнюса и Алматы. Впервые география премии распростёрлась практически до Белого моря: среди претендентов на победу в этом году – инклюзивный спектакль «Питер Пэн», поставленный в Архангельском театре драмы им. Ломоносова совместно с благотворительным фондом «Время добра».

По традиции имена обладателей звания лауреата зрительской премии «Звезда Театрала», набравшие наибольшее количество голосов в новом этапе, будут объявлены в первый понедельник декабря на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова.

Голосование продлится до 30 ноября на официальном сайте премии.
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Максим АверинВера АлентоваСергей БезруковЕлизавета БоярскаяМарина БрусникинаЮрий БутусовИрина ГорбачёваАлександр ДомогаровВиктория ИсаковаАндрей МаксимовВладимир МашковЕгор (Георгий) ПерегудовЕвгений ПисаревМария СмольниковаЮрий СтояновАнтон ХабаровАлвис ХерманисЕвгений ЦыгановАнна ЧиповскаяНина ЧусоваАнтон ШагинЕлена Яковлева
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