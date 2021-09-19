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Анна Якунина, Семён Стругачёв и Артур Ваха признаны лучшими театральными актёрами «Амурской осени»

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Новости театра >>
19 сентября 2021
Лучшим спектаклем 19-го фестиваля кино и театра «Амурская осень» признана комедия Ильи Бледного «Счастье у каждого своё», сообщает пресс-служба смотра.

Постановку Сергея Гинзбурга «Лев зимой» отметили за режиссуру и роль Анны Якуниной, а Максиму Аверину, сыгравшему в этом спектакле, вручили Приз Президента фестиваля «За авторское прочтение роли».


Среди актёров победили Семён Стругачёв и Артур Ваха, сыгравшие в «Фальшивой ноте». Петру Красилову за образ, созданный в антрепризе Дмитрия Бурукина «Главная роль», вручили «журавля» за роль второго плана.

Специального приза жюри «За служение русскому реалистическому театру» удостоена Светлана Коркошко за спектакль «Фаина. Птица парящая в клетке». Приз зрительский симпатий Хабаровского края достался постановке «Не торопитесь прощаться».
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персоны
Максим АверинИлья БледныйДмитрий БурукинАртур ВахаСергей ГинзбургСветлана КоркошкоПётр КрасиловСемён СтругачёвАнна Якунина

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