Анна Якунина, Семён Стругачёв и Артур Ваха признаны лучшими театральными актёрами «Амурской осени»

Лучшим спектаклем 19-го фестиваля кино и театра «Амурская осень
» признана комедия Ильи Бледного
«Счастье у каждого своё», сообщает пресс-служба смотра.
Постановку Сергея Гинзбурга
«Лев зимой» отметили за режиссуру и роль Анны Якуниной
, а Максиму Аверину
, сыгравшему в этом спектакле, вручили Приз Президента фестиваля «За авторское прочтение роли».
Среди актёров победили Семён Стругачёв
и Артур Ваха
, сыгравшие в «Фальшивой ноте». Петру Красилову
за образ, созданный в антрепризе Дмитрия Бурукина
«Главная роль», вручили «журавля» за роль второго плана.
Специального приза жюри «За служение русскому реалистическому театру» удостоена Светлана Коркошко
за спектакль «Фаина. Птица парящая в клетке». Приз зрительский симпатий Хабаровского края достался постановке «Не торопитесь прощаться».
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