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Александр Ширвиндт покидает пост худрука Театра сатиры

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Новости театра >>
27 сентября 2021
Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры, который он занимал почти 21 год, сообщает ТАСС.

Александр Ширвиндт покидает пост худрука Театра сатиры
фото: tass.ru

«Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — сказал Ширвиндт.

Артист уже написал соответствующее заявление в Департамент культуры Москвы. Он также добавил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром и еще появиться на его сцене.
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