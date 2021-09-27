Александр Ширвиндт покидает пост худрука Театра сатиры

«Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — сказал Ширвиндт.
Артист уже написал соответствующее заявление в Департамент культуры Москвы. Он также добавил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром и еще появиться на его сцене.
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