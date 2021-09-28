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Борис Драгилев представит новую концертную программу «Такое время»

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Новости театра >>
28 сентября 2021
Артист и автор песен Борис Драгилев выступит с новой концертно-театральной программой «Такое время». Мероприятие пройдет 3 октября в Центре Высоцкого на Таганке, сообщают организаторы.

Борис Драгилев представит новую концертную программу «Такое время»
фото: Пресс-служба проекта «Такое время»

Программа «Такое время» посвящена сегодняшнему дню. Зрителям представят самые разные песни: шуточные и серьезные, традиционные и абсолютно необычные по форме. В выступление будут вплетены и фрагменты из спектаклей, а дополнит действо оригинальный видеоряд.

Борис Драгилев является создателем проекта «Автор на сцене», включающим в себя песни, стихи и спектакли. Он сам выходит к зрителю — как единственный артист на все роли, отвечая за каждое слово, жест, эмоцию.
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