Борис Драгилев представит новую концертную программу «Такое время»

Артист и автор песен Борис Драгилев выступит с новой концертно-театральной программой «Такое время». Мероприятие пройдет 3 октября в Центре Высоцкого на Таганке, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба проекта «Такое время»
Программа «Такое время» посвящена сегодняшнему дню. Зрителям представят самые разные песни: шуточные и серьезные, традиционные и абсолютно необычные по форме. В выступление будут вплетены и фрагменты из спектаклей, а дополнит действо оригинальный видеоряд.
Борис Драгилев является создателем проекта «Автор на сцене», включающим в себя песни, стихи и спектакли. Он сам выходит к зрителю — как единственный артист на все роли, отвечая за каждое слово, жест, эмоцию.
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