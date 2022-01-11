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Новым директором Театра Сатиры стал Пётр Кравченко

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Новости театра >>
11 января 2022
Пост директора Московского академического театра сатиры после расставшегося с должностью Мамеда Агаева занял Пётр Кравченко. Об этом сообщается на сайте театра.

Пётр Кравченко
фото: satire.ru

«11 января 2022 года Начальник управления театров и концертных организаций Департамента культуры г. Москвы Наталья Дрожникова представила сотрудникам Московского академического театра сатиры нового директора — Петра Николаевича Кравченко, пожелав ему плодотворной работы на новой должности», — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, до своего нового назначения Кравченко был директором «Прогресс Сцены Армена Джигарханяна», присоединенной 28 декабря 2021-го к Театру Сатиры. Руководителем объединенного театра был назначен Сергей Газаров. Агаев уволился по собственному желанию 30 декабря. Он работал в Театре Сатиры в разных должностях с 1985-го. Пост директора занимал с ноября 1992-го.
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