Новым директором Театра Сатиры стал Пётр Кравченко

Пост директора Московского академического театра сатиры
после расставшегося с должностью Мамеда Агаева занял Пётр Кравченко. Об этом сообщается на сайте
театра.
«11 января 2022 года Начальник управления театров и концертных организаций Департамента культуры г. Москвы Наталья Дрожникова представила сотрудникам Московского академического театра сатиры нового директора — Петра Николаевича Кравченко, пожелав ему плодотворной работы на новой должности», —
говорится в сообщении.
По информации ТАСС
, до своего нового назначения Кравченко был директором «Прогресс Сцены Армена Джигарханяна
», присоединенной 28 декабря 2021-го к Театру Сатиры. Руководителем объединенного театра был назначен Сергей Газаров
. Агаев уволился по собственному желанию 30 декабря. Он работал в Театре Сатиры в разных должностях с 1985-го. Пост директора занимал с ноября 1992-го.
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