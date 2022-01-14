Не стало народной артистки России Анастасии Вознесенской

В пятницу, 14 января, не стало вдовы Андрея Мягкова
, заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России Анастасии Вознесенской
. Ей было 78 лет, уточняется на сайте МХТ им. А.П. Чехова
, в чьей труппе актриса состояла с 1977 года.
«Последними ее ролями стали Роза Песочинская в "Ретро" и Вета в "Белом кролике". Обе эти работы связаны с именем ее мужа, Андрея Васильевича Мягкова – один спектакль он поставил, в другом играл главную роль. Они прожили вместе 57 лет, и история их любви важнее любых творческих достижений. Вместе они учились в Школе-студии, вместе работали в "Современнике", вместе перешли во МХАТ, вместе оставили сцену, когда начало подводить здоровье. Последнее десятилетие они жили замкнуто, посвящая себя заботе друг о друге. Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе… Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии Валентиновны Вознесенской. О времени и месте прощания будет сообщено позднее», —
говорится в сообщении.
Анастасия Валентиновна Вознесенская
родилась 27 июля 1943-го в Москве. В 1965-м окончила Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Василия Маркова
. В том же году начинающую актрису приняли в труппу «Современника
», где она часто играла в спектаклях Олега Ефремова
. После перехода в Художественный театр
воплотила образы Галины и Веры в «Утиной охоте», Маши в «Чайке», Бабановой в «Иванове
» и Наташи в «Мишином юбилее
». В кино дебютировала в 1966-м, получив главную роль в короткометражной «Первой любви
». Прославилась как радистка Аня Родионова в картине «Майор Вихрь
», но затем редко появлялась на большом экране, отдав предпочтение театру. За свою жизнь успела сыграть более 20 ролей в кино. Создала запоминающиеся образы в таких фильмах, как «Любить...
», «Вы мне писали...
», «Гараж
», «Утренний обход
», «Вокзал для двоих
» и «Авария — дочь мента
».
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