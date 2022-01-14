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Не стало народной артистки России Анастасии Вознесенской

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Новости театра >>
14 января 2022
В пятницу, 14 января, не стало вдовы Андрея Мягкова, заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России Анастасии Вознесенской. Ей было 78 лет, уточняется на сайте МХТ им. А.П. Чехова, в чьей труппе актриса состояла с 1977 года.

Не стало народной артистки России Анастасии Вознесенской
фото: profile.ru

«Последними ее ролями стали Роза Песочинская в "Ретро" и Вета в "Белом кролике". Обе эти работы связаны с именем ее мужа, Андрея Васильевича Мягкова – один спектакль он поставил, в другом играл главную роль. Они прожили вместе 57 лет, и история их любви важнее любых творческих достижений. Вместе они учились в Школе-студии, вместе работали в "Современнике", вместе перешли во МХАТ, вместе оставили сцену, когда начало подводить здоровье. Последнее десятилетие они жили замкнуто, посвящая себя заботе друг о друге. Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе… Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии Валентиновны Вознесенской. О времени и месте прощания будет сообщено позднее», — говорится в сообщении.

Анастасия Валентиновна Вознесенская родилась 27 июля 1943-го в Москве. В 1965-м окончила Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Василия Маркова. В том же году начинающую актрису приняли в труппу «Современника», где она часто играла в спектаклях Олега Ефремова. После перехода в Художественный театр воплотила образы Галины и Веры в «Утиной охоте», Маши в «Чайке», Бабановой в «Иванове» и Наташи в «Мишином юбилее». В кино дебютировала в 1966-м, получив главную роль в короткометражной «Первой любви». Прославилась как радистка Аня Родионова в картине «Майор Вихрь», но затем редко появлялась на большом экране, отдав предпочтение театру. За свою жизнь успела сыграть более 20 ролей в кино. Создала запоминающиеся образы в таких фильмах, как «Любить...», «Вы мне писали...», «Гараж», «Утренний обход», «Вокзал для двоих» и «Авария — дочь мента».
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Авария - дочь ментаВокзал для двоихВы мне писали...ГаражИвановЛюбить...Майор "Вихрь"Мишин юбилейПервая любовьРетроУтренний обход
театры
"Современник"МХАТМХТ им. А.Чехова

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