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Анатолий кот перевоплотится в персонажа Чарли Кауфмана

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Новости театра >>
16 января 2022
Премьерные показы спектакля «Аномальная Лиза», в основу которого легли произведения Франца Кафки и показанный в Каннах мультфильм Чарли Кауфмана «Аномализа», пройдут в Московском драматическом театре «Человек» 21, 22 и 23 января. В постановке приняли участие Анатолий Кот, Ирина Максимкина и Феликс Мурзабеков, сообщает пресс-служба театра.

Анатолий кот перевоплотится в персонажа Чарли Кауфмана
фото: Московский драматический театр «Человек»

Жанр спектакля создатели охарактеризовали как «психопатологическое драмеди». По их словам, зрителю предстоит глубокое виртуальное погружение в страшный мир главного героя, которым стал человек, страдающий редким психологическим недугом. Последние 10 лет все окружающие его люди говорят с ним одним и тем же голосом и видятся ему в образе одного и того же неизвестного мужчины. И вот однажды он встречает женщину, которая выглядит и говорит как женщина.

Автором постановки стал главный режиссер театра Владимир Скворцов. «Это и история зарождающейся любви и прозрения, и драма человека, находящегося в кризисе среднего возраста, и абсурдистские размышления о проблемах “современных Адама и Евы”. Также нам интересны драма невозможности удержать сиюминутно возникающее чувство и вопросы, которые задает себе любой человек: как сохранить любовь, где она зарождается и отчего уходит», — рассказывает он о своем спектакле.
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