Анатолий кот перевоплотится в персонажа Чарли Кауфмана

Жанр спектакля создатели охарактеризовали как «психопатологическое драмеди». По их словам, зрителю предстоит глубокое виртуальное погружение в страшный мир главного героя, которым стал человек, страдающий редким психологическим недугом. Последние 10 лет все окружающие его люди говорят с ним одним и тем же голосом и видятся ему в образе одного и того же неизвестного мужчины. И вот однажды он встречает женщину, которая выглядит и говорит как женщина.
Автором постановки стал главный режиссер театра Владимир Скворцов. «Это и история зарождающейся любви и прозрения, и драма человека, находящегося в кризисе среднего возраста, и абсурдистские размышления о проблемах “современных Адама и Евы”. Также нам интересны драма невозможности удержать сиюминутно возникающее чувство и вопросы, которые задает себе любой человек: как сохранить любовь, где она зарождается и отчего уходит», — рассказывает он о своем спектакле.
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