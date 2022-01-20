Римас Туминас отмечает 70-летие

«Премьера спектакля должна состояться 3 февраля в Театре Карло Гольдони. Это великолепный, один из самых красивых театров в Италии. Я живу на площади возле, и все, что меня окружает, связано с ним. Это придает мне легкомысленности. Жизнь прекрасна», - цитирует информагентство режиссера.
Римас Туминас родился 20 января 1952 года в литовском городе Кельме. Окончил Литовскую консерваторию, а затем режиссерский факультет ГИТИСа, после чего работал в театрах Вильнюса и Москвы, ставил спектакли в Финляндии, Исландии, Швеции и Польше. В 1990 году основал и возглавил Малый театр Вильнюса.
Театр имени Евгения Вахтангова Туминас возглавил в 2007 году, и именно благодаря его руководству театр занял одну из ведущих позиций среди российских драматических сцен. Здесь им были поставлены такие спектакли, как «Дядя Ваня», «Записки сумасшедшего», «Маскарад» и «Евгений Онегин» по произведениям русских классиков, «Ветер шумит в тополях» современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса, «Царь Эдип» Софокла, «Дневник Анны Франк» и другие. Режиссер является обладателем двух «Золотых масок», лауреатом Государственной премии Российской Федерации и Национальной премии Литвы, Международной премии Станиславского, «Балтийской звезды», Премии Олега Табакова и многих других российских и международных наград.
В настоящее время в Театре Вахтангова, отмечающего помимо юбилея художественного руководителя и собственное 100-летие, проходят показы премьерного спектакля Туминаса «Война и мир», где задействованы все поколения «вахтанговцев».
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