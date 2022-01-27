В Екатеринбурге готовят оперу о Стиве Джобсе

Екатеринбургский театр «Урал Опера Балет» готовит премьеру оперы The ®evolution of Steve Jobs. Биографическая постановка об основателе компании Apple Стиве Джобсе откроет новый театральный сезон 8 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
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Опера была написана американским композитором Мейсоном Бейтсом и либреттистом Марком Кэмпбеллом по заказу мексиканского театра Santa Fe Opera, где впервые и была представлена в 2017 году. События постановки охватывают значительную часть биографии Джобса от разработки первого персонального компьютера и свадьбы с Лорен Пауэлл до презентации Айфонов.
Постановщиком спектакля на екатеринбургской сцене выступит израильский режиссер Томер Звулун, декорации и костюмы создаст Джейкоб А. Климер, дирижером-постановщиком станет главный дирижер театра Константин Чудовский.
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