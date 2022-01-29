В кино покажут оперу Антонина Дворжака «Русалка» с Асмик Григорян

На большом экране в московском концертном зале «Зарядье» 6 февраля в 18:00 состоится премьера оперы Антонина Дворжака «Русалка» в постановке Кристофа Лоя с Асмик Григорян в главной партии. Об этом сообщает пресс-служба проекта TheatreHD.
Спектакль Королевского театра Мадрида, увидевший свет в 2020 году, представляет собой настоящее произведение искусства, именно о таких образцах говорят «само совершенство». В минималистичной, стильной постановке Кристофа Лоя, работающего в жанре реалистичной режиссуры, трагическая сказка о любви обрела и новую жизнь, и новое измерение, в полной гармонии с то чарующей, то страшащей музыкой самой знаменитой чешской оперы.
История перенесена в синтетическое театральное пространство, а главная героиня Русалка, чей образ стал огромной удачей для известной литовской оперной дивы Асмик Григорян, оказывается балериной. Исполнитель партии Принца, тенор Эрик Катлер, незадолго до премьеры получил травму, однако его вынужденные костыли сработали на общую идею спектакля и образ «хромого от любви Человека».
С 12 февраля «Русалку» увидят кинозрители 42 городов проекта. Постановка Кристофа Лоя впервые демонстрируется на большом экране. Опера исполняется на чешском языке с русскими субтитрами. Ознакомиться с полным расписанием и приобрести билеты можно на сайте TheatreHD.ru.
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