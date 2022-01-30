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В России впервые поставят «Робинзона Крузо» Жака Оффенбаха

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30 января 2022
Премьерные показы оперетты Жака Оффенбаха «Робинзон Крузо», ранее никогда не ставившейся в России, пройдут 4 и 5 марта на сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, сообщается на сайте МАМТ.

В России впервые поставят «Робинзона Крузо» Жака Оффенбаха
фото: МАМТ

Оперетта была написана в 60-х годы XIX века и впервые представлена в Парижской комической опере. Авторами либретто стали драматурги Эжен Кормон и Гектор-Джонатан Кремье, вольно интерпретировавшие одноименный роман Даниэля Дефо. Так, в оперетте в отличие от книги Крузо целенаправленно сбегает от семьи в море в компании друга и помощника Вендреди.

Русский текст для постановки написал известный автор-исполнитель и переводчик мюзиклов Алексей Иващенко. Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком выступит Ариф Дадашев, режиссером спектакля – художественный руководитель оперной труппы театра Александр Титель.

«Это история “блудных сыновей”, ежечасно открывающих мир. Для себя и для нас. Именно “блудные дети” летят в космос, двигают науку, творят искусство. Любопытство, жажда риска, авантюрность – это же здорово! В роскошных оффенбаховских ансамблях – приключения и открытия, любовь и море чистой радости, которыми мы хотим поделиться с нашей публикой, ради чего даже расположимся к ней поближе», – рассказывает о постановке режиссер.

Заглавную партию исполнят Дмитрий Никаноров и Кирилл Золочевский, Пятницу споют меццо-сопрано Анна Загородняя и Екатерина Лукаш. Также в постановке участвуют Лилия Гайсина, Дарья Терехова, Евгения Афанасьева, Мария Макеева, Наталья Петрожицкая, Станислав Ли и Роман Улыбин.
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