В России впервые поставят «Робинзона Крузо» Жака Оффенбаха

анонс

Премьера спектакля Королевского театра Мадрида в постановке Кристофа Лоя состоится 6 февраля в зале «Зарядье»

В кино покажут оперу Антонина Дворжака «Русалка» с Асмик Григорян

Премьера пройдет в театре «Урал Опера Балет» 8 сентября

В Екатеринбурге готовят оперу о Стиве Джобсе

20 января

Римас Туминас отмечает 70-летие

Свой день рождения худрук Театра Вахтангова встретил в Венеции, где ставит пьесу Генрика Ибсена «Привидения»