В России впервые поставят «Робинзона Крузо» Жака Оффенбаха

Оперетта была написана в 60-х годы XIX века и впервые представлена в Парижской комической опере. Авторами либретто стали драматурги Эжен Кормон и Гектор-Джонатан Кремье, вольно интерпретировавшие одноименный роман Даниэля Дефо. Так, в оперетте в отличие от книги Крузо целенаправленно сбегает от семьи в море в компании друга и помощника Вендреди.
Русский текст для постановки написал известный автор-исполнитель и переводчик мюзиклов Алексей Иващенко. Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком выступит Ариф Дадашев, режиссером спектакля – художественный руководитель оперной труппы театра Александр Титель.
«Это история “блудных сыновей”, ежечасно открывающих мир. Для себя и для нас. Именно “блудные дети” летят в космос, двигают науку, творят искусство. Любопытство, жажда риска, авантюрность – это же здорово! В роскошных оффенбаховских ансамблях – приключения и открытия, любовь и море чистой радости, которыми мы хотим поделиться с нашей публикой, ради чего даже расположимся к ней поближе», – рассказывает о постановке режиссер.
Заглавную партию исполнят Дмитрий Никаноров и Кирилл Золочевский, Пятницу споют меццо-сопрано Анна Загородняя и Екатерина Лукаш. Также в постановке участвуют Лилия Гайсина, Дарья Терехова, Евгения Афанасьева, Мария Макеева, Наталья Петрожицкая, Станислав Ли и Роман Улыбин.
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