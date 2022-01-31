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Екатерина Волкова и Александра Ревенко сыграют в «Вишневом саде» на сцене Театра на Малой Бронной

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Новости театра >>
31 января 2022
В Театре на Малой Бронной 4 и 5 февраля пройдут предпремьерные показы нового спектакля Микиты Ильинчика «Вишневый сад». Согласно пресс-службе театра, в постановке заняты Екатерина Волкова, Лариса Богословская, Александр Доронин, Дмитрий Куличков, Дмитрий Цурский, Василиса Перелыгина, Анна Патокина, Александра Ревенко, Яна Енжаева, Денис Зайнуллин, Евгений Перевалов, Татьяна Ошуркова, Сергей Кизас, Вера Майорова, Даниил Чуп, Владимир Яворский и Владимир Храбров.

Екатерина Волкова и Александра Ревенко сыграют в «Вишневом саде» на сцене Театра на Малой Бронной
фото: пресс-служба Театра на Малой Бронной

«Когда работаешь над Чеховым, особенно над таким знаковым произведением, как «Вишневый сад», неизбежно вступаешь в диалог с режиссерскими работами, связанными с пьесой, будь это Стрелер или Эфрос. С одной стороны, это дает возможность концептуального решения — «опрокинуть» все, что было до нас, сделать что-то свое. Но нам с художницей Машей Плавинской хотелось, наоборот, продолжить историю этих постановок. А еще мы надеялись продлить диалог с Чеховым, нам было важно поместить и себя в это время, важен разговор этого текста со временем», — говорит Микита Ильинчик.

Режиссер, окончивший ГИТИС в 2020-м, дебютировал на сцене Театра на Бронной год назад со спектаклем «Благоволительницы» по одноименному роману Джонатана Литтелла. «Вишневый сад» для него станет первым спектаклем большой формы.

Маша Плавинская и Микита Ильинчик
фото: пресс-служба Театра на Малой Бронной

Для художника-постановщика Маши Плавинской «этот спектакль про сложный и болезненный процесс отказа от прошлого и безнадежную попытку войти в неустойчивое и не внушающее надежд будущее. Спектакль получается про людей, которым не за что ухватиться на переходе в новый жизненный этап, в ситуации безысходной для тех, кто привык жить вчерашним днем. В пространстве я хотела показать присутствие холодной мистической энергии, которая нагнетает и давит, не давая никому вздохнуть свободно. Это некогда живое, а теперь замороженное пространство вишневого сада».

Впервые пьесу Антона Павловича Чехова поставили в 1904 году в Московском художественном театре Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. Роли Гаева и Раневской исполняли Станиславский и Ольга Книппер-Чехова. История этой пьесы знает немало выдающихся постановок. В 1954-м в Париже режиссер Жан-Луи Барро превратил пьесу в музыкальную комедию. В 1974-м в миланском театре «Пикколо» вышла постановка Джорджо Стрелера, а в 1981-м Питер Брук поставил «Вишневый сад» в театре «Буфф-дю-Нор» практически без декораций.

Екатерина Волкова и Александра Ревенко сыграют в «Вишневом саде» на сцене Театра на Малой Бронной
фото: пресс-служба Театра на Малой Бронной

Одной из самых известных советских постановок «Вишневого сада» был спектакль Анатолия Эфроса в Театре на Таганке 1975 года. Владимир Высоцкий, сыгравший в нем роль Лопахина, впоследствии рассказывал об особом приеме, который использовали в этой постановке: «Все актеры привыкли играть Чехова в театре с четвертой стеной, они произносят свой текст либо себе, либо партнерам. А в нашем театре есть такой прием — отчуждение, обращение в зал. И в этом спектакле очень многие чеховские монологи мы говорим прямо зрителям, не стесняясь, выходя из образа, разговариваем со зрителем». Вместе с Высоцким в этой постановке играли Алла Демидова, Валерий Золотухин и Готлиб Ронинсон.
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Екатерина Волкова и Александра Ревенко сыграют в «Вишневом саде» на сцене Театра на Малой Бронной фотографии
Екатерина Волкова и Александра Ревенко сыграют в «Вишневом саде» на сцене Театра на Малой Бронной фотографии
Екатерина Волкова и Александра Ревенко сыграют в «Вишневом саде» на сцене Театра на Малой Бронной фотографии
Екатерина Волкова и Александра Ревенко сыграют в «Вишневом саде» на сцене Театра на Малой Бронной фотографии
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