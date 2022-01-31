Екатерина Волкова и Александра Ревенко сыграют в «Вишневом саде» на сцене Театра на Малой Бронной

«Когда работаешь над Чеховым, особенно над таким знаковым произведением, как «Вишневый сад», неизбежно вступаешь в диалог с режиссерскими работами, связанными с пьесой, будь это Стрелер или Эфрос. С одной стороны, это дает возможность концептуального решения — «опрокинуть» все, что было до нас, сделать что-то свое. Но нам с художницей Машей Плавинской хотелось, наоборот, продолжить историю этих постановок. А еще мы надеялись продлить диалог с Чеховым, нам было важно поместить и себя в это время, важен разговор этого текста со временем», — говорит Микита Ильинчик.
Режиссер, окончивший ГИТИС в 2020-м, дебютировал на сцене Театра на Бронной год назад со спектаклем «Благоволительницы» по одноименному роману Джонатана Литтелла. «Вишневый сад» для него станет первым спектаклем большой формы.
фото: пресс-служба Театра на Малой Бронной
Для художника-постановщика Маши Плавинской «этот спектакль про сложный и болезненный процесс отказа от прошлого и безнадежную попытку войти в неустойчивое и не внушающее надежд будущее. Спектакль получается про людей, которым не за что ухватиться на переходе в новый жизненный этап, в ситуации безысходной для тех, кто привык жить вчерашним днем. В пространстве я хотела показать присутствие холодной мистической энергии, которая нагнетает и давит, не давая никому вздохнуть свободно. Это некогда живое, а теперь замороженное пространство вишневого сада».
Одной из самых известных советских постановок «Вишневого сада» был спектакль Анатолия Эфроса в Театре на Таганке 1975 года. Владимир Высоцкий, сыгравший в нем роль Лопахина, впоследствии рассказывал об особом приеме, который использовали в этой постановке: «Все актеры привыкли играть Чехова в театре с четвертой стеной, они произносят свой текст либо себе, либо партнерам. А в нашем театре есть такой прием — отчуждение, обращение в зал. И в этом спектакле очень многие чеховские монологи мы говорим прямо зрителям, не стесняясь, выходя из образа, разговариваем со зрителем». Вместе с Высоцким в этой постановке играли Алла Демидова, Валерий Золотухин и Готлиб Ронинсон.
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